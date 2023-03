Gratta e vinci, l’altra faccia della fortuna 

A tentare la fortuna sono gli over 40 anni. «È raro che vengano giovani», dice Melis, che non ha notato un aumento delle vendite dopo la vincita di 500.000 euro. Ed è proprio il Gratta e vinci il gioco preferito. Lo conferma anche Cristina Morgera, proprietaria del Caffè Tabacchi Mistral: «Chi ha il vizio predilige i biglietti da grattare invece che il SuperEnalotto, poiché sono istantanei. Ovviamente tantissimi giocano per sfizio, non per abitudine. Non c’è una fascia d’età in particolare, ma i giovani sono pochi». Anche qui Covid e guerra hanno avuto un impatto in chi prima giocava con più frequenza, ma nel caso del Mistral c’è anche un altro fattore: «Il nostro è un locale molto frequentato, perciò chi ha il vizio preferisce non farsi notare troppo e viene meno spesso». La recente vincita al Gratta e vinci non ha influito granché sul numero di biglietti venduti, dice Morgera.

A Monserrato – almeno a sentire chi gestisce le ricevitorie – il Covid e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina sembrano aver frenato la voglia di giocare. Secondo Stefano Melis, proprietario di una ricevitoria in via Giuseppe Zuddas, ora «la gente preferisce risparmiare». Un trend in calo, quello del gioco, secondo Melis. Tuttavia ogni giorno qualcuno che acquista un biglietto c’è sempre. «Capita che comprano un pacchetto di sigarette o qualche altro prodotto e chiedono anche un Gratta e vinci. Ma si gioca più responsabilmente. Sia alle slot machine che a qualsiasi altro gioco, un cliente che non vince al primo tentativo non ci riprova come invece capitava prima».

In città ancora si parla della vincita da mezzo milione di euro col Gratta e vinci registrata in una ricevitoria di via Carbonara. Tutti ancora si chiedono chi sia la fortunata giocatrice, pare una mamma, che d’ora in avanti potrà guardare alla vita con un po’ più di ottimismo. Ma per una che ha centrato il colpo grosso, ci sono tantissimi altri scommettitori, occasionali o abituali, che sognando la super vincita continuano a spendere cifre importanti, spesso rovinandosi. È l’altra faccia della medaglia del gioco d’azzardo, seppure legale, quella della ludopatia e dei rischi connessi.

Le ricevitorie

L’identikit

L’effetto vincita

Un leggero aumento invece c'è stato nella tabaccheria Pisano di via del Redentore: «Ma i primi giorni dopo che si è saputa la notizia, poi siamo tornati ai livelli soliti – dice il proprietario Stefano Pisano -. Qui da noi l’effetto Covid non si è visto granché. Dopo la fine delle restrizioni i clienti sono tornati a giocare» dice, aggiungendo però che un leggero calo dovuto al fatto che si hanno meno soldi in tasca, c’è stato.

I giocatori

Tra chi gioca c’è poca voglia di parlare, qualcuno non si tira però indietro: «Lo faccio sporadicamente, come tanti altri, nessun vizio», dice Claudio mentre gratta un biglietto e beve un caffè. «Ogni tanto vinco qualcosa, ma me lo tengo per me, non lo spendo in altri Gratta e vinci», aggiunge Beatrice.

Le associazioni

Il gioco d’azzardo non è però un problema da sottovalutare, avverte Nanni Cerina, presidente della onlus Assi Gop, che si occupa proprio di ludopatia: «Il fatturato per lo Stato l'anno scorso è stato almeno di circa il 60% rispetto a prima delle restrizioni Covid. C’è stato un calo per quanto riguarda le slot machines, ma i Gratta e vinci invece hanno avuto un exploit non da poco. E Monserrato e la Sardegna non fanno eccezione». Senza dimenticare il gioco online che- stando ai dati - è quello che cresce più di tutti.

