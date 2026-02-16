Gratta e vince un premio da 50mila euro 

La dea bendata bacia un fortunato scommettitore alla ricevitoria Le Caravelle all’interno del centro commerciale Carrefour in viale Marconi. Con un Gratta e Vinci 100X da 20 euro se ne è portati a casa 50 mila. E ieri è stata festa grande nella ricevitoria con il titolare Samuele Locci che spiega: «Fa sempre piacere che qualcuno riesca a vincere. Noi siamo un punto dove arrivano diverse persone di passaggio, ma questa volta il vincitore è un cliente abituale». Impossibile sapere di più: «Non posso dire altro – aggiunge Locci – se uno gioca è in genere una persona che ha bisogno e che tenta la fortuna. Non so che lavoro faccia il vincitore ma anche se lo sapessi non potrei dirlo». Fatto sta che le vincite continuano a susseguirsi in città. Soltanto pochi giorni fa è stato sfiorato un 6 al Superenalotto mentre l’anno scorso erano stati vinti con un Gratta e Vinci da 10 euro due milioni di euro. L’identità della vincitrice, una pensionata, non era stata scoperta. (g. da.)

