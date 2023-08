Gratta e vince un milione di euro «Ne aveva bisogno»  

Un milione di euro con un gratta e vinci da venti. A grattare i numeri vincenti è stata una donna di mezza età cagliaritana che ha acquistato il tagliando fortunato (della serie “100X”) nella tabaccheria di via Dante 115, gestita da Mario Paini. La Dea bendata ha baciato una cliente abituale della tabaccheria. «Mi ha fatto vedere il tagliando e incredula mi ha chiesto se fosse tutto vero», dice il titolare della rivendita fortunata. «Non c’era nessun errore», aggiunge. La signora che è una cliente abituale della tabaccheria di via Dante ha vinto un milione di euro. Che potrà riscuotere all'ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Perché come specificato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli infatti i pagamenti superiori ai 10mila euro, la cui probabilità di vincita è di 1 biglietto ogni 720mila (che fortuna!), devono essere riscossi in questo modo. «In passato ci erano già capitati altri biglietti fortunati, ma mai con vincite così elevate», dice Paini.

La reazione

Ma qual è stata la reazione della donna? «Di grande gioia, ovviamente», spiega Paini. «Mi ha detto che, finalmente, potrà risolvere un po’ di problemi, che questa vincita sistemerà un bel po’ di cose e che ne aveva davvero bisogno». Impossibile conoscere l’identità della fortunata vincitrice: «È una persona che ne aveva bisogno», racconta Paini. Che poi aggiunge: «Ma francamente, chi oggi non ne avrebbe bisogno. Può essere quindi chiunque».

Il tagliando

A sentire Paini, il tagliando vincente è stato scelto a caso, tra tanti. «L’ho scelto io», dice, «mi ha chiesto di trovarne uno fortunato, mi pare che ci siamo riusciti. Sono molto felice per la cliente«, dice ancora. «È davvero una bella soddisfazione essere riuscito a regalare un sorriso, è questo che tutti i giorni cerco di fare da quando tre anni fa ho rilevato la tabaccheria. Non sempre c’è una vincita milionaria, ma insomma quando questo accade è una giornata da festeggiare».

La fortunata vincitrice ringrazia e promette un pensiero per il tabaccaio. «Per me è gia una soddisfazione essere riuscito a rendere felice una persona, questa giornata mi ripaga di molti sacrifici di questi anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA