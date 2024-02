Gratta e vince trecentomila euro 

Un Gratta e vinci da trecentomila euro a Sa Illetta. Un anonimo giocatore o giocatrice (nessuno lo sa) con un tagliando da 5 euro ha cambiato la sua vita passando dal bar tabaccheria Madeddu, alle porte di Cagliari. Ieri la ricevitoria che aveva venduto il biglietto vincente ha avuto la conferma ufficiale da parte di Lottomatica: «Nel pomeriggio ci ha chiamato la rappresentante della società e ci ha comunicato che mercoledì scorso, il giorno di San Valentino, era stato venduto nella nostra tabaccheria un tagliando vincente. Lo abbiamo appreso così», dice la titolare Maria Antonia Teresa Madeddu.

La fortuna

Il tagliando vincente è un “ Miliardario” da cinque euro: la probabilità di azzeccare un colpo simile e portarsi a casa 300mila euro è una su sei milioni di biglietti venduti. La stessa che si ha di vincere il premio massimo con Miliardario, ovvero 500mila euro. Già in passato, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila, nella stessa tabaccheria c’era stata una vincita importante. «C’erano ancora le lire», dice la titolare, «questo significa che siamo un bar tabaccheria fortunato. A questo punto spero che altri clienti possano avere la stessa fortuna della persona che mercoledì scorso ha vinto i trecentomila euro», aggiunge.

Naturalmente, resta ancora ignoto il fortunato vincitore (o vincitrice): non si sa se sia un cliente abituale della tabaccheria Madeddu o una persona di passaggio sulla 195 per andare a Capoterra, Sarroch o Pula. «Non lo sappiamo», spiega la titolare «è verosimile che possa essere una persona di passaggio, il bar-tabaccheria è all’interno di un distributore di benzina dove sono tanti coloro che si fermano per una sosta. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, magari riceveremo una lettera anonima con i ringraziamenti». A ogni modo, aggiunge, «chiunque sia il fortunato o la fortunata, speriamo che sia una persona che ne aveva bisogno».

La felicità

Grandissima la gioia dei titolari dell’attività commerciale. «Non è banale, in questo periodo di crisi pazzesca c’è una persona che adesso potrà stare decisamente meglio. siamo felici di aver contributo, anche davvero in minima parte, a cambiare la vita di una persona. Speriamo che possano capitare altri eventi come questi nella nostra tabaccheria». ( ma. mad. )

