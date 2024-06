Gratta e vince mezzo milione 

Ha comprato un Gratta e Vinci da 5 euro, il famoso “Numerissimi”. Avrà sicuramente pensato che al massimo avrebbe portato a casa pochi euro, come capita spesso quando si gratta un biglietto di questo famosissimo gioco. E invece la dea bendata ha voluto fare un bel regalo e di euro ne gliene ha fatti vincere ben 500.000. La persona fortunata è entrata nel bar ricevitoria “Café Viennese”, di via del Redentore, il 29 maggio scorso. Non avrebbe certamente immaginato che quel giorno la sua vita sarebbe cambiata.

L’enigma

Non è dato sapere di chi si tratta, non si sa neanche se si tratti di un uomo o di una donna. All’interno dell'attività commerciale, nel plexiglass davanti al bancone, è stato affisso in bella mostra il cartello della vincita. Il titolare, Nicola Ruggeri: «Non posso che essere molto contento per il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice. Non ho idea di chi possa essere, per il momento non siamo in possesso di questa informazione. Quello che auspico vivamente è che si tratti di una persona che realmente ne ha bisogno, perciò auguro tutto il meglio possibile». Mezzo milione di euro non capita di vincerli ogni giorno.

Buona stella

Eppure, che Monserrato sia una città baciata spesso dalla dea bendata, lo dimostrano le diverse vincite avvenute negli ultimi tempi. Era fine febbraio del 2023 quando una donna ha comprato un Gratta e Vinci, sempre da 5 euro, il noto “20X”, e ha vinto anche lei 500.000 euro. La giocata fortunata in quell’occasione era stata effettuata in una tabaccheria di via Carbonara, all’angolo con la centralissima via San Lorenzo. Alcuni mesi dopo, a novembre, un’altra persona ha giocato al “10eLotto” nel bar tabaccheria “Stepan Caffè” di via Giuseppe Zuddas e ha vinto 25.000 euro in seguito a un “6 Oro”. Anche in questo caso, come in quello di pochi giorni fa, non si conosce l'identità della persona baciata dalla dea fortuna. La vincita di pochi giorni fa non è la prima di quest'anno: precisamente il 3 gennaio, appena dopo Capodanno, una donna ha vinto un jackpot di 20mila euro con Cinco, un gioco online. Il biglietto vincente quindi lo aveva acquistato su Internet, ma la vincitrice è pur sempre di Monserrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA