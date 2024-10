Gratta e vince mezzo milione 

Una vincita record, di quelle che ti cambiano la vita. La “dea bendata” bacia Quartu e porta mezzo milione a un fortunato cittadino che, nel primo pomeriggio di ieri, ha acquistato un biglietto da 5 euro nella caffetteria di via San Benedetto. «Quasi non ci credeva, è un lavoratore di mezza età», raccontano ancora emozionati Manuela Collu, titolare dell’attività quartese, insieme al marito Emanuele Bernardini.

Super vincita

Per il bar di via San Benedetto è la prima vincita importante registrata sinora. E proprio ieri sembrava un pomeriggio come tanti, con il solito via vai di clienti nonostante la pioggia. «Il biglietto è stato acquistato subito dopo pranzo», ricorda Collu, «un cliente mi ha chiesto un biglietto da 5 euro che ha grattato il tagliando qui davanti. Poco dopo si è avvicinato alla cassa con fare strano e ci ha detto: per favore mi controllate se ho visto bene? Mi sto sentendo male». E in effetti la cifra riportata dopo la sequenza dei quattro numeri vincenti, nella penultima riga del tagliando Numerissimi, è da capogiro: 500mila euro, il massimo della vincita prevista. «Non ci credeva e quasi continua a non crederci sino a quando non incasserà la somma», dicono marito e moglie. «In effetti anche noi, come lui, siamo rimasti increduli sino a quando il terminale non ha confermato che il biglietto era vincente».

Il fortunato

Massimo riserbo sul nome del vincitore. «È un cliente abituale, ma non un assiduo giocatore», assicurano dal bar baciato dalla fortuna. «In generale chi frequenta la nostra caffetteria non spende tanto in Gratta e vinci, c’è chi lo acquista ogni tanto giusto per tentare la fortuna senza grandi aspettative», assicurano i titolari dell’attività di via San Benedetto. Un uomo di cinquant’anni circa, un lavoratore. «Una persona perbene abituata a sudarsi lo stipendio ogni mese, siamo felici che sia lui il fortunato». Un record anche per l’attività di via San Benedetto: «È la prima volta che registriamo una vincita così grossa», dicono.

I rischi

Un pomeriggio di festa nella caffetteria quartese, lì dove i titolari da sempre prestano la massima attenzione sulle giocate dei clienti. Sullo sfondo c’è infatti il problema della ludopatia che lo scorso anno ha costretto la Asl di Cagliari e la Regione a mettere in campo un corso di formazione - anche per i commercianti - nell’ambito del piano regionale contro il gioco d'azzardo patologico al quale il Comune ha aderito. Un fenomeno che in città ha raggiunto numeri preoccupanti, come risulta da un report aggiornato al 2019: 104 milioni di euro spesi, 78 milioni quelli vinti. Quasi venti milioni andati in fumo: la maggior parte dei soldi spesi nel gioco d’azzardo si concentra nelle slot machine, 60 milioni circa, 17 milioni per lotterie varie, 15 milioni al Bingo, oltre dieci milioni con Lotto e Superenalotto, 5 milioni e mezzo per scommesse sportive.

