Gratta e vince mezzo milione di euro 

È entrato all’edicola-tabaccheria del centro commerciale Le palme, ha parlato un attimo con Dolores Corona ed Erika Ligas, ha chiesto loro due Gratta e vinci de “Il Miliardario”: ha grattato una delle schede e ha visto apparire un numero magico, il 22. Un bel tuffo al cuore, tutto rosso in faccia, il neo ricchissimo, si è avvicinato alle due commesse e, quasi sotto choc, ha borbottato qualche parola. «Ma ho vinto davvero io?». In quel momento nella tabaccheria non c’era nessun altro.Loro hanno messo gli occhi sulla scheda e, sottovoce per non attirare l’attenzione di chi passava, hanno confermato. «Si, hai vinto 500mila euro».

La sorpresa

Il giovane guardando attorno, si è avvicinato al bancone. «Adesso cosa devo fare?». Dolores ed Erika hanno sbrigato le prime pratiche e poi gli hanno consigliato di andare in banca dove l’iter per la riscossione della montagna di euro sarà portato a termine sino alla consegna dei soldi. «Lui – hanno raccontato felicissime le due ragazze – appariva emozionato e sempre più rosso, ma non balbettante, è quindi andato via. Noi qui lo abbiamo visto solo pochissime volte. È di Sinnai? Non possiamo dare conferma. Potrebbe essere anche una persona di passaggio. Di certo è venuto qui per cercare la fortuna. Probabilmente sperava nel colpaccio da 500mila euro, una somma che spaventa solo a pronunciarla. A lui diciamo ancora solo “Auguri”».

L’auspicio

Nel punto vendita, intanto, fa capolino anche il gestore Alfio Atzeni, originario di Sant’Andrea Frius, residente a Selargius. È felice ed emozionato. «Qui le vincite sono frequenti, sono in tanti a cercare fortuna anche con pochissimi euro: come questo giovane – dice Atzeni – si sono moltiplicati a dismisura. Spero di incontrare presto questo giovane. Voglio congratularmi con lui e augurargli tanta altra fortuna». Intanto la voce è corsa fra gli spazi del Centro commerciale. In molti hanno fatto la fila per comprare il Gratta e Vinci. Almeno ieri non sarebbero state fatte altre vincite.

