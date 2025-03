Gratta e vince due milioni di euro 

Erano solo facce sorridenti, incapaci di nascondere un briciolo di sana , quelle dei clienti e dei dipendenti del Café Eni dove sono stati vinti due milioni di euro con un “Gratta e vinci”. Ieri mattina decine di persone hanno fatto visita al bar-tabacchi che dal 2007 è stato annesso allo storico distributore di benzina all’ingresso di Decimomannu, provenendo da Assemini.

Poggiati sul bancone, sorseggiando un cappuccino o assaporando un cornetto alla marmellata, i clienti guardavano il cartello appeso sopra la macchinetta del caffè: Vinti qui 2 milioni di euro . «Beato», qualcuno ha sospirato poggiando il mento sui pugni. Qualche altro, con in mano la monetina portafortuna, grattava un biglietto. Ma sotto la pellicola argentata nessuna ulteriore vincita. Intanto la caccia al fortunato è iniziata: «Speriamo sia un mio amico» ha commentato ironicamente più di qualcuno.

La vincita

Cifra a sei zeri con un “Gratta e vinci” da 10 euro: «Il cliente ignoto - ha raccontato l’incredulo titolare Marcello Mameli, 62 anni - ha acquistato un “50x”. Non abbiamo idea di chi possa essere, se un cliente di passaggio o uno abituale, ma presumiamo sia stato da noi agli inizi di marzo. Nessuno si è presentato qui con il biglietto in mano». Del super fortunato nessuna traccia: «Sono stato contattato venerdì dal referente di Lottomatica. Pensavo volesse parlare di un piccolo guasto che abbiamo riscontrato nella macchina erogatrice di biglietti, e invece è arrivata la notizia inaspettata. Sappiamo dall’applicazione “My lotteries” che il vincitore ha già richiesto il premio perché la cifra compare tra le “Top vincite”».

Sul posto

Il fortunato, in breve tempo, avrà a propria disposizione la somma che può cambiarti la vita: «Verrà tassata del 20 per cento - ha spiegato Mameli - non poco considerato che il biglietto è già tassato a monte del 70 per cento. I soldi possono essere richiesti in Banca, da un notaio o direttamente a Roma. A noi non spetta nulla, possiamo sperare solo nel suo buon cuore».

Il ticket è passato nelle mani di una delle giovani dipendenti che stanno dietro al banco. Se si tratti di Valeria Desogus, Flavia Murgia, Alessandra Eriu o Giulia Dessì non è dato saperlo. Ma quest’ultima, appena trentenne, si è sfacciatamente rivolta al cliente vincitore: «Ti lascio a disposizione in mio Iban, nel caso ti servisse».

L’esperta

A Decimomannu è la seconda grossa vincita, la precedente di 500mila euro con un “Miliardario”. Non bisogna tuttavia dimenticare che il gioco può causare dipendenza patologica. La psicologa Katiuscia Didu avverte: «La ludopatia è un disturbo da gioco d’azzardo che può essere causata da diversi fattori che possono attivare un comportamento compulsivo a giocare».

«Le persone che giocano tutti i giorni», aggiunge, «non sono per forza dei ludopatici. Magari questo vincitore ha giocato per la prima volta, non possiamo saperlo».

