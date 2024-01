Gratta e vince due milioni di euro  

La notizia ha scosso la comunità di Capoterra: due milioni di euro grazie a un “Gratta e vinci” sono finiti nelle mani di un giocatore della cittadina. La voce corre di bocca in bocca anche perché si tratta della somma più alta incassata con le scommesse a Capoterra, una delle più alte nella storia del gioco in Sardegna.

Corso Gramsci

Il nome del nuovo milionario è sconosciuto e non si è ancora presentato neppure nella rivendita di corso Gramsci dove ha acquistato il tagliando fortunato del gioco “Maxi milionario”. «Speriamo che sia una persona bisognosa», sorride il titolare della tabaccheria, Massimo Carta, 43 anni, «e che sia così gentile da farci avere una fotocopia del biglietto vincente: sarebbe bello se potessimo esporla».

La comunicazione

Sono stati gli uffici della Lottomatica di Roma a contattare la tabaccheria di Capoterra per segnalare la straordinaria vincita: «Probabilmente il fortunato», prosegue Carta, «ha chiamato al telefono direttamente gli uffici centrali per capire come incassare il premio e ha avuto conferma della vincita attraverso i codici presenti nel tagliando. Poi la Lottomatica ne ha dato notizia a noi. Siamo molto felici, è davvero una bella notizia».

Emergono nel frattempo altri particolari: due milioni di euro la vincita per un tagliando acquistato per venti euro. «Il biglietto – prosegue Massimo Carta – è stato comprato mercoledì, l’indomani abbiamo avuto conferma della vincita da due milioni di euro».

Chi l’ha visto?

E a Capoterra impazza il toto-fortunato. Il nome rimane rigorosamente top secret, nessuna indiscrezione, nessun dettaglio, nessuna traccia. Il vincitore ha scelto la strada del riserbo più assoluto: nessun acquisto folle, neanche una bottiglia di spumante recapitata al titolare della rivendita di corso Gramsci.

«La nostra è una clientela molto varia – prosegue il tabaccaio – il locale è frequentato non solo dai nostri concittadini ma anche da persone di passaggio che si fermano nel centro storico di Capoterra. Potrebbe essere chiunque, dal nostro punto di vista. Davvero non abbiamo nessun indizio, in paese nessuna voce, nessuna soffiata. Speriamo soltanto che abbia vinto due milioni di euro qualcuno che ne ha davvero bisogno. E ce ne sono tanti, a Capoterra».

RIPRODUZIONE RISERVATA