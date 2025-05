Gratta e vince cinque milioni di euro: caccia al fortunato 

Il mattino ha l’oro in bocca. Stavolta anche 5 milioni di euro. È la clamorosa cifra vinta ieri a Capoterra grazie a un Gratta e Vinci “Il Miliardario Maxi” da 20 euro, acquistato nella ricevitoria del Secret Cafè, a Maddalena Spiaggia. Una vincita record che ha subito acceso la curiosità dei residenti e scatenato il toto-nome, tra commenti increduli e speranze di lontane parentele con il fortunato - o la fortunata - che da un giorno all’altro si è ritrovato milionario.

La scoperta

A fatica trattiene l’emozione Monica Murgia, 49 anni, titolare della ricevitoria all’interno del Secret Cafè, dove è stato acquistato il biglietto milionario. «La notizia è arrivata con una telefonata improvvisa da Lottomatica. Una cifra così grande, non riuscivo a crederci. Ho chiesto subito che mi mandassero la conferma scritta, nero su bianco, perché pensavo fosse uno scherzo», racconta. Il nome del vincitore, però, resta un mistero. «Non credo si farà mai vivo. La nostra è una zona di passaggio, frequentata da turisti, pendolari, potrebbe essere chiunque», riflette Murgia. Un solo desiderio, per lei: «Mi auguro che questa vincita possa servire anche ad aiutare gli altri. E sarebbe bello se il fortunato riconoscesse qualcosa alle ragazze che lavorano qui ogni giorno con impegno. Io, sinceramente, non riesco nemmeno a immaginare cosa farei con una cifra del genere».

Le reazioni

A Capoterra, e non solo, non si parla d’altro. Tra bar, chat e social, la notizia ha acceso la fantasia collettiva, ma anche una riflessione condivisa: come trasformare una vincita così in qualcosa di utile per tutti? Don Battista Melis, parroco della vicina chiesa di Frutti d’Oro, non ha dubbi: «Con quei soldi creerei lavoro per i ragazzi, nuove speranze. Li userei per sistemare gli impianti sportivi dell’oratorio e dare un’occupazione a qualcuno della comunità. Potrei fare su larga scala ciò che già cerco di fare nel mio piccolo». Anche il cantautore Piero Marras, da tempo capoterrese d’adozione, si unisce al coro: «Mi sarebbe piaciuto essere tra i papabili vincitori – scherza – ma non sono io. Spero solo che chi ha vinto non dimentichi il contesto da cui proviene e scelga di condividere questa fortuna. Io investirei nella sanità, pagherei le visite mediche a chi non può permettersele, penserei alle persone più in difficoltà».

Dal mondo della musica a quello dello sport, il pensiero è lo stesso. «Darei una parte in beneficenza», afferma Mattia Aru, 31 anni, capitano dell’Amatori Rugby Capoterra. «Aiuterei le società sportive in difficoltà, gli sport meno conosciuti, ma anche gli ospedali e chi combatte ogni giorno contro malattie gravi».

Dal municipio

Cinque milioni di euro sono tanti. Una somma che nei bilanci comunali si associa di solito a fondi straordinari, Pnrr, progetti di riqualificazione. Eppure, a Capoterra, sono arrivati con un Gratta e Vinci. «Ancora una volta la nostra cittadina è stata baciata dalla fortuna», commenta il sindaco Beniamino Garau. «Una cifra simile cambia la vita non solo del vincitore, ma anche di tutta la sua famiglia. Mi auguro che si tratti di qualcuno che ne aveva davvero bisogno e che possa anche restituire qualcosa alla comunità. Se dovesse essere un nostro concittadino, speriamo sia profondamente legato a Capoterra».

Dal fronte della minoranza interviene anche Silvano Corda, che rilancia: «Con una cifra del genere investirei in un resort attrezzato nel nostro territorio, per rilanciare il turismo. E destinerei parte dei soldi a iniziative di beneficenza: aiutare gli altri è il miglior modo per dare valore a una fortuna del genere». Più prudente l’approccio di Efisio De Muru, capogruppo del Pd: «Sono molto felice per chi ha avuto questa fortuna, e spero che la sua vita cambi. Spero anche che sappia gestire la vincita senza farsi stravolgere l’esistenza».

