Gratta e vince 500 mila euro 

Cinque euro per vincerne mezzo milione. È il colpo di fortuna che ha toccato Desulo il 28 gennaio. Il biglietto vincente è stato acquistato alla tabaccheria di Manuel Zanda, in via Cagliari, dove negli ultimi giorni si sono registrate altre vincite: 500 e 1000 euro. «Non sappiamo chi sia questa persona, ma festeggeremo lo stesso perché qualcuno è diventato ricco - racconta entusiasta Zanda -. Sono stato chiamato dal rappresentante dei Gratta e Vinci della zona. È stato lui a riferirmi che si trattava di 500 mila euro ottenuti con un 20X da 5 euro. Si tratta del premio massimo possibile con quel biglietto. All’inizio non ci credevo, ho dovuto chiedere conferma più volte. Poi ci hanno mostrato uno schermo con le vincite della settimana e le migliori d’Italia: è comparsa la nostra tabaccheria. Abbiamo esultato».

Dice il titolare: «Non ci interessa sapere chi ha vinto, stiamo festeggiando perché qualcuno è diventato ricco. Non abbiamo nemmeno un sospetto, è uno dei biglietti più venduti tra chi passa a comprarlo, di Desulo e non. Questa settimana sono state vinte anche 1000 e 500 euro. È stato un giro fortunato. Sospettiamo molte altre vincite». Accanto a lui Sonia Pisu, anche lei presa dall’entusiasmo, aggiunge: «Siamo felicissimi di questa vincita e speriamo che ne arrivino tantissime altre. Facciamo diventare Desulo un paese ricchissimo».

La tabaccheria è storica. Zanda l’ha acquistata il primo aprile scorso e già si trova a celebrare grandi fortune. «Il primo aprile ha portato fortuna, non è uno scherzo. In nemmeno un anno è davvero sorprendente, non ce l’aspettavamo», afferma. Non è la prima vincita da inizio anno: a Jerzu, al bar caffè di Giuliano Piras, il 7 gennaio, un fortunato si era aggiudicato un milione e mezzo di euro, sempre con un tagliando da cinque euro. Anche in quell’occasione il paese ha festeggiato per il colpo di fortuna in un luogo che fino ad allora aveva visto sì delle vincite, ma non di quella portata. «Al 99 per cento è di Jerzu - aveva detto Piras -. Quella piccolissima percentuale di dubbio è legata a qualcuno che viene in paese magari per una visita in clinica».

