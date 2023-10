Gratta e porta a casa mezzo milione 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è presa 20 giorni per verificare e ieri ha ufficializzato: il 13 settembre nel bar-tabacchi di Albertina Mura a Fordongianus sono stati vinti 500mila euro con un Gratta e vinci da 5 euro. E dopo pochi minuti è scattata, come sempre, la caccia al fortunato vincitore. Caccia che a quanto pare non porterà a grandi risultati.

La comunicazione

Ad apprendere per primo della vincita è stato il figlio della titolare, Ivan Pischedda, che con lei gestisce il bar-tabacchi di via Ipsitani. «Ieri è arrivata una busta. Sul momento non ci ho prestato attenzione poi ho letto la comunicazione dei Monopoli. Diceva che da noi erano stati vinti il 13 settembre 500mila euro - racconta il giovane - Ho provato a cercare di capire chi potesse essere il fortunato, ma da noi passano in tanti, quindi è impossibile riuscire a capire chi sia. Spero solo che si tratti di una persona che ne ha bisogno».

L’augurio

Pensiero condiviso dal sindaco, Serafino Pischedda: «Auguro al vincitore di goderseli in salute, considerato che in questi tempi sono senza dubbio un ottimo aiuto per vivere con serenità». Ieri è stata davvero una giornata speciale al bar tabacchi di Albertina Mura. «Quando è arrivata la comunicazione ero fuori – racconta la titolare - Mi ha chiamato mio figlio chiedendomi di andare in tabaccheria. Io ero in mezzo al traffico e non avevo intenzione di rientrare; non potevo immagine il motivo della richiesta. Non riuscivo a capacitami di quanto accaduto. In passato ci sono state delle vincite, ma non oltre i 2.000 euro».

“Speed cash”

Anche per lei impossibile risalire all’identità del vincitore: «Da noi passano davvero tante persone: gli ospiti dell’albergo, chi visita le terme, operai. Quel che posso dire è che questo Gratta e vinci da 5 euro, così fortunato, è tra quelli considerati “antipatici”. Non lo prende quasi nessuno perché lo “Speed cash” viene ritenuto troppo complicato».

A Oristano

Anche Oristano ieri ha registrato una vincita. Nella tabaccheria Casula è stato infatti acquistato un Gratta e vinci da 5 euro che ha fruttato ben 10mila euro.

