Gratta e incassa 300mila euro 

Gratta e vinci fortunato a Sant’Antioco dove sono stati vinti 300 mila euro grazie a un biglietto della serie “Il Miliardario” costato 5 euro. È stato venduto nella “Tabaccheria del Corso” di Andrea e Carmela Cannavà, nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. «Non sappiamo chi sia - dice la titolare - anche perché la vincita è stata incassata il 30 ottobre e noi l’abbiamo saputo solo adesso, attraverso la Lottomatica, tra l’altro, su segnalazione di un cliente. Impossibile anche dire che sia una persona di Sant’Antioco perché non è da escludere che si tratti di qualcuno di passaggio. Se chi ha vinto, legge la notizia, sappia che lo aspettiamo volentieri, magari anche solo per un brindisi».

Chi ha vinto?

«Spero che siano stati vinti da qualcuno che ha davvero bisogno - dice Marco Uras, della macelleria nel Corso - anche se non sono poi troppi quelli che da queste parti navigano nell’oro». La precedente vincita consistente, nello stessa rivendita era stata di 2 milioni e 500 mila euro nel 2017 al 10 e lotto. «Trecento mila euro non sono tanti e non sono pochi - dice Marco Pinna - ti compri un appartamento e i soldi son finiti. Vero è che ritrovarseli in tasca all’improvviso è una bella fortuna». L’entusiasmo anche tra i clienti che leggono il cartello della vincita all’interno della tabaccheria.

I commenti

«Una bella fortuna – dice il sindaco Ignazio Locci - farà sicuramente piacere a chi ha vinto e naturalmente anche a noi». Nella sola Sant’Antioco, stando ai dati dell’agenzia delle dogane, nel 2019, ultimo anno in cui i dati sono stati pubblicati, sono stati spesi per il gioco “regolare” ovvero gratta e vinci e lotterie 8 milioni di euro, 5 milioni vinti. 3 milioni il denaro effettivo perso, spesa pro capite 740 euro. «Questo è un dato disarmante - ha detto Locci - considerato che si danno tanti messaggi sul giocare con moderazione. Ci sono ricadute negative e alti costi sociali che dobbiamo combattere».

«Se 300 mila euro fanno la felicità o meno, bisognerebbe chiederlo a chi ha grattato il biglietto vincente - dice un avventore del bar della piazza - certo, non è un importo considerevole, ma intanto ora sono nella sua tasca e di sicuro, anche solo per questo, lui è felice».

