«Grato ai militari in Medio Oriente» 

All’Altare della Patria, e poi a Venezia, in Piazza San Marco. Sergio Mattarella ha celebrato in due luoghi simbolici la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ma con il pensiero rivolto ai soldati italiani impegnati negli scenari di guerra all’estero. «Un particolare pensiero - ha scritto al ministro della Difesa, Guido Crosetto - va ai nostri militari schierati in Medio Oriente dove, per mandato delle Nazioni Unite e nell’ambito di missioni bilaterali, continuano ad assicurare il proprio contributo per il mantenimento della pace, alleviando le sofferenze della popolazione inerme». «Una situazione umanitaria drammatica» nella quale, ha sottolineato il presidente nella Repubblica, i nostri militari «promuovono il rispetto del diritto internazionale umanitario». Compiendo un «servizio» che merita «il plauso e la riconoscenza dei nostri concittadini».

Todde saluta i sassarini

Celebrazioni anche a Cagliari, dove al Parco delle Rimembranze di piazza Gramsci si sono ricordati eroi ed errori del passato: i primi per onorarli, i secondi per non ripeterli. Ma ci sono anche gli errori del presente: un uomo, durante l’inno di Mameli, ha fatto il saluto fascista.

«Bisogna sempre ricordarsi che le Forze Armate nel nostro Paese, per Costituzione, sono difensori della pace», ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde. «In questo momento, con un contesto geopolitico turbato da guerre anche vicine, un pensiero va a chi è fuori in missione: saluto quindi i militari della Brigata Sassari». Prima e dopo la cerimonia, nella Caserma Enrico Zuddas si è tenuta una mostra in cui le forze armate e civili hanno illustrato ai visitatori l’equipaggiamento in dotazione e spiegato le loro attività. Durante l’evento è stato consegnato il tricolore alla scuola Primaria di via Stoccolma. «Siamo molto orgogliosi di aver partecipato a questa giornata - commenta Daniela Artizzu, insegnante all’istituto comprensivo Regina Elena-Via Stoccolma - È importante che ogni bambino capisca di far parte di una comunità». Oltre ai 65 bambini delle scuole primarie, tra i visitatori c’è chi in divisa ha passato una vita. «Un’organizzazione perfetta - commentava Antonio Salvatore Carta, finanziere di Sagama in pensione - Certo, rispetto ai miei tempi è tutto cambiato, a partire dalla presenza delle donne nelle forze armate».

La premier: «Straordinari»

Dopo il tradizionale appuntamento all’Altare della Patria a Roma - dove, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro della Difesa, ha deposto una corona di fiori al monumento del milite ignoto - Mattarella è volato a Venezia. Nella capitale, invece, la premier si è recata in visita al Villaggio Difesa allestito al Circo Massimo: un’iniziativa che serve «a spiegare meglio ai cittadini - ha detto - quale è il lavoro straordinario che questi uomini e donne fanno per la nostra sicurezza e per rappresentare l’Italia nel mondo. Ancora oggi in giro per il mondo ci sono migliaia di uomini che per garantire la nostra sicurezza rinunciano a crescere i loro figli. Quando si ha questa capacità, questa disponibilità al sacrificio, è molto importante che gli altri lo capiscano». E Crosetto: «Non esiste sicurezza se si chiudono i confini e gli occhi, di fronte a cose che accadono a centinaia di chilometri di distanza. I nostri militari sono lì a rappresentare l’Italia per fare un’unica cosa: difendere con ostinazione la pace». Ed anche dagli Usa, che «ci hanno chiesto siano i nostri carabinieri ad addestrare la futura forza della polizia palestinese» una volta pacificato il Paese, arriva un riconoscimento «della professionalità e dell’approccio dei nostri soldati, diverso da quello degli altri Paesi». Anche se, ha osservato, ciò potrà avvenire «solo se saranno garantite totalmente le condizioni di sicurezza».

Il M5S e le spese per armi

La solennità del 4 novembre non ha fermato le polemiche sulle spese militari. «Il governo - hanno dichiarato i capigruppo M5S delle commissioni Difesa di Senato e Camera, Bruno Marton e Marco Pellegrini - si spertica in attestati di stima e sostegno per i nostri militari» ma «mentre la manovra stanzia 39 miliardi di investimenti in armamenti per il prossimo triennio, prevede solo briciole, poche decine di milioni, per la retribuzione degli straordinari dei militari».

