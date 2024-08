“Gratis sugli autobus del Ctm”: attenti alla truffa 

Una falsa promessa di una “carta dei trasporti pubblici” da utilizzare su tutte le corse del Ctm, ottenibile gratuitamente grazie a una promozione fino alla fine della settimana. Per riceverla, però, bisogna inserire i dati di una carta di credito, con conseguenze facili da immaginare. Si tratta di una nuova truffa che circola su Facebook, della quale al momento non si conoscono i responsabili. Ctm ha già provveduto a segnalare alla polizia postale e a Meta l’accaduto, oltre ad avvertire i propri clienti tramite i profili dell’azienda.

Compiendo una breve ricerca sul noto social network si trovano due pagine con lo stesso nome, “Carta dei trasporti pubblici in Cagliari”, che pubblicizzano una fantomatica Ctm Cagliari Pass Card, valida per un anno per avere corse e parcheggi gratis. Per rendere l’imbroglio più credibile queste pagine utilizzano foto prese dai reali account della società. L’immagine mostrata nei post truffa è in effetti quella di una Ctm card reale, con un autobus che circola in via Roma sullo sfondo.

Sono diversi i commenti di persone che si dichiarano interessate all’offerta, e probabilmente qualcuno ha abboccato. Il meccanismo, infatti, è subdolo: cliccando sul link fornito per richiedere la tessera l’account viene hackerato e utilizzato per commentare proprio i post in cui viene pubblicizzata, con frasi come: “Grazie per questa grande promozione, ho richiesto e ricevuto la mia carta”. Trattandosi di feedback associati a persone reali il rischio è quello di fidarsi e cadere nel tranello.

Ctm, naturalmente, raccomanda ai propri clienti di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell'azienda per ottenere informazioni e servizi, visitando il sito web www.ctmcagliari.it e le pagine social ufficiali su Facebook e Instagram. Fondamentale, soprattutto, non inserire documenti o informazioni relative a carte di credito su link sponsorizzati e non verificati. Simili truffe, oltretutto, si stanno diffondendo anche in altre città su tutto il territorio nazionale. Il meccanismo è sempre uguale: pagine con lo stesso nome, “carta dei trasporti pubblici in...”, sono spuntate nel tentativo di ingannare anche i cittadini di Roma, Torino, Genova, Palermo.

