Graticola sud Sardegna, quasi 42 gradi a Siliqua Si soffoca nel Cagliaritano 

Il gran caldo non dà tregua e la cappa di umido che l’anticiclone africano porta con sé per aggiungere il carico, fa salire le temperature percepite ben oltre i 35, 40 gradi (quasi 42 a Siliqua) segnati anche ieri in gran parte dell’Isola. L’area di Cagliari, osservata speciale, passa oggi dal livello 1 di allerta gialla al livello 2 di allerta arancione, ma già ieri – secondo il rilevamento dell’Arpas – il termometro è salito di oltre due gradi rispetto alla giornata di mercoledì. Pronto soccorso, medici di famiglia e servizi dei Comuni sono dunque in allerta, con particolare attenzione per gli anziani, i bambini e i pazienti fragili.

Impennata nel weekend

All’orizzonte non si vede l’anticiclone delle Azzorre (che porta un caldo più sopportabile), bensì il raddoppio del suo cugino africano che, confermano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, si farà sentire almeno per tutta la prossima settimana con valori tra i 40 e i 43 gradi nelle zone interne e in gran parte della Sardegna. Un’impennata delle temperature che, tra domani e domenica, annuncia l’irrompere di Caronte che prende il posto di Cerbero.

Cos’è cambiato

Non fa una questione di nomi il colonnello Carlo Spanu, responsabile dell’ufficio meteo di Decimomannu. «Noi dell’Aeronautica non abbiamo questa metodologia di classificazione delle alte pressioni. Si tratta sempre dell’anticiclone africano, che continuerà a tenere l’Isola sotto una cappa di caldo torrido ancora fino a tutta la prossima settimana». Caldo che diventa ancor più insopportabile per la durata, ed è questo l’elemento che comincia a distinguere l’estate degli ultimi anni rispetto al passato.

La febbre del clima

Normalmente, spiega Carlo Spanu, «l’anticiclone africano non è molto duraturo, ha sul Mediterraneo una permanenza che non supera la settimana; adesso però ce lo ritroviamo a ondate molto ravvicinate», quasi senza soluzione di continuità. È questo un effetto del cambiamento climatico? «Difficile dirlo, ma è un dato di fatto che sul Mediterraneo negli ultimi dieci anni l’anticiclone africano, che porta venti da sud, grande caldo e un’umidità che amplifica le temperature percepite, è diventato preponderante rispetto all’anticiclone delle Azzorre, il quale, con maggiore continuità, ci garantiva un clima caldo ma decisamente più secco e gradevole».

Afa record

Prepariamoci dunque a una nuova ondata di caldo, che, avvisa Andrea Garbinato, responsabile redazione de ilMeteo.it, «da domenica farà segnare temperature record su tutta l’Italia». Ancora, «nei primi 3-4 giorni della prossima settimana l’anticiclone africano Caronte raggiungerà la massima potenza di calore. Per alcune città potrebbero addirittura cadere degli storici record di caldo, come a Roma. I dati attuali prevedono una temperatura massima di 43 gradi nella capitale (il record è di 40), 42 a Firenze, 41 a Bologna, 38-40 sulla pianura Padana, lungo le coste adriatiche, e fino a 47-48 gradi in Sardegna. Come sempre oltre al caldo intenso diurno si dovrà fare i conti pure con l’afa, che renderà insopportabili le notti di molti italiani».

