Graphic novel: Obino e Calabrò  I romanzi di Miscali e Corongiu 

Cagliari

Questa sera, alle 18, al Foyer del Teatro Massimo di Cagliari, in via De Magistris 12, Stefano Obino e Matteo Calabrò presenteranno per la prima volta a Cagliari, “Sartiglia. Leggenda di primavera”, Camena Edizioni, prima graphic novel in assoluto dedicata alla celebre giostra equestre, che si corre a Oristano sin dal XVI secolo. Dialoga con gli autori, lo scrittore Andrea Fulgheri. Introduce Marina Boetti.

Sassari

Domani sera, alle 18.30, la Libreria Koinè di Sassari (via Roma137) ospita Chiara Miscali, già finalista al premio Campiello giovani e premiata al Lignano Noir, per la presentazione del suo intrigante giallo intitolato “La via del Glicine”, pubblicato dalla casa editrice cagliaritana La Zattera. Dialoga con l’autrice lo scrittore Alessandro De Roma. Il libro si apre come ogni buon giallo: quattro colpi di arma da fuoco esplodono in via del Glicine. L'unico sospettato fa da ponte con un passato che imprigiona la via e i ricordi, custoditi tra le mura della Caffetteria. E mentre l'ispettrice cerca di districare le trame, il reale crolla su sé stesso. Ne rimarrà solo qualche maceria.

San Sperate