Grant in Serie A: giocherà a reggio  

Nuova avventura all’orizzonte per Sasha Grant. Il cestista originario Dolianova, reduce da una buona esperienza in prestito nel Medi Bayreuth (Bundesliga tedesca) è prossimo all’interruzione del contratto col Bayern Monaco, compagine che detiene il suo cartellino dal 2017 e che gli ha permesso di maturare anche alcune esperienze in Eurolega.

L’ala 21enne è entrata da qualche settimana nelle mire di Claudio Coldebella, general manager dell’Unahotels Reggio Emilia, che vorrebbe portarlo al più presto alla corte del nuovo coach Dimitris Priftis.

Per Grant si tratterebbe di un ritorno: nel 2016/17 (subito dopo la parentesi all’Esperia Cagliari) era già stato nel settore giovanile emiliano. L’ultima stagione “italiana” di Grant risale a due anni fa, quando contribuì con circa 7 punti di media alla promozione in Serie A della Tezenis Verona. Ora, per lui, sembra finalmente concretizzarsi l’opportunità di esordire nella massima serie.



