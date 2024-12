Grano, miele e sapa offerti in piazza 

Domenica in piazza XX settembre Giovanna Maria Tommasi, responsabile dell’associazione “Il mercatino dei sogni”, ha organizzato la degustazione dell’antica pietanza locale fatta con il grano bollito mischiato con miele e sapa. «Era un’usanza contadina, veniva chiamata la festa de is candeberis, - spiega Tommasi ai tanti curiosi presenti nello spiazzo sottostante la chiesa di San Nicolò - Si faceva negli ultimi giorni dell’anno, era cucinato dalle massaie, si offriva pubblicamente il grano alle persone in segno di amicizia e solidarietà, era un bene da condividere con gli altri per rinsaldare le amicizie. Significava in particolare la speranza. Il grano cucinato segnava la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo, auspicava una stagione agraria ricca. I ragazzi andavano in giro con sa mattracca per fare festa e far uscire le persone dalle loro abitazioni». La rappresentazione ha attirato tante persone che hanno potuto ascoltare musiche sarde suonate da giovani musicisti.

