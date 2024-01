Grano e foraggere a rischio: «Speriamo nella pioggia» 

Inviato

Senorbì. Marco Mura, studente-agricoltore di 21 anni, sta preparando il terreno per la semina del trifoglio nelle campagne di Senorbì. «Ma se non arriverà la pioggia tutto sarà inutile», dice allargando le braccia. Come tanti altri i coltivatori ogni giorno controlla lo smartphone e dà un'occhiata all’applicazione che segnala le previsioni meteorologiche. «Si prevedono precipitazioni nel fine settimana – sottolinea il giovane – speriamo sia la volta buona». Nelle colline a poca distanza dalla chiesa campestre di Santa Mariedda ci sono diversi trattori in azione. «Ma qualcuno ha deciso di non rischiare – dice l’agricoltore – se non dovesse piovere si perde tutto. Purtroppo le condizioni climatiche sono diventate imprevedibili».

Tempo variabile

Vincenzo Usai, imprenditore agricolo di lunga esperienza, ricorda che appena due anni fa la situazione era completamente diversa. «Le continue piogge avevano allagato i campi – ricorda – in tutta la Trexenta, in particolare a Senorbì e Ortacesus, siamo rimasti fermi per settimane. Non potevamo utilizzare i trattori perché c’era tantissimo fango. Quest’anno invece aspettiamo la pioggia. Non posso nascondere che c’è molta preoccupazione. Il rischio è che la produzione di grano e cereali posso subire dei contraccolpi negativi. Chi ha seminato tra la fine di novembre e i primi di dicembre potrebbe salvare il raccolto, ma serve la pioggia in tempi brevi. In questi giorni c’è chi ha provato a seminare. Purtroppo si devono fare i conti anche con gli uccelli che dissotterrano le piantine. Insomma, dopo gli aumenti delle materie prime e del gasolio dobbiamo fare i conti con il clima decisamente pazzo. Rischiamo di perdere un terzo della produzione di grano e non solo».

Colline verdi

Nelle campagne tra Escolca, Mandas e Villanovafranca il colpo d’occhio è fantastico. C’è una grande distesa di colline colorate di verde. «A vederlo dalla macchina quando si percorre la strada sembra bello, ma non è così». Simone Ibba, agricoltore 44enne, guarda oltre le apparenze. «La verità – sottolinea – è che ormai non piove da molto tempo e anche le ultime precipitazioni non erano particolarmente abbondanti. La pioggia dei primi di dicembre? Solo 25 millimetri. Poca roba». Nei terreni di Tellepuiga, a poca distanza dal villaggio di San Simone, si intravede qualche trattore. «Io – continua Ibba – per il momento non faccio niente. Non voglio perdere altri soldi». Vicino alla Provinciale 36 c’è un campo coltivato a sulla. Sul terreno si intravedono piccole foglioline verdi, ma la terra è quasi arida. «È utilizzata per il pascolo e per le scorte foraggere – sottolinea l’agricoltore di Villanovafranca – ma in questo momento le pecore non possono entrare. Insomma, la situazione è davvero preoccupante».

La terra

Fausto Porcu di 59 anni, anch’egli di VIllanovafranca è sconsolato. Si china e con le mani prende una manciata di terra. «Ha bisogno di acqua – commenta – ormai siamo davvero al limite. Lavoro in campagna da sempre. Ma in questi ultimi anni non ci sto capendo più niente. Il clima ormai e imprevedibile. Con questa incertezza anche le filiere del grano e tutte le produzioni in genere rischiano di avere grossi problemi. Va sempre peggio e noi non possiamo farci niente».

Allarme a Ussana

«Basta, non investo più un euro. Nella mia zona sembra un deserto». Raffaele Loddo, agricoltore 52enne di Ussana, non sa più a che santo votarsi. «Hanno problemi in Trexenta e Marmilla – commenta – ma nelle campagne del mio paese e anche in altri centri del Parteolla la situazione è davvero gravissima. Le piogge dei mesi scorsi non sono servite a niente. I campi hanno bisogno di acqua. Io per il momento ho deciso di non fare né la preparazione del terreno né la semina. Seppure dovesse piovere in questo fine settimana, cosa che auspico con tutto il cuore, c’è sempre il rischio che poi arrivi il vento a rovinare tutto. O ancora peggio, le possibili gelate di gennaio. Questi continui cambiamenti del clima hanno spiazzato tutti. In primo luogo noi che lavoriamo in campagna, ma anche anche dei tecnici che si occupano di agricoltura».

