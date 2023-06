Grano e carciofi, stagione rovinata 

L’unica nota positiva, dopo un mese e mezzo di piogge quasi ininterrotte, sono le previsioni del tempo che volgono al bello. I 35 gradi annunciati per la prossima settimana potrebbero rappresentare il via libera, finalmente, alla mietitura del grano che però deve fare i conti con danni di produzione e di qualità già consistenti. «Irreversibili», li definisce Enrico Addis, trebbiatore per conto terzi di terza generazione («Ho iniziato a 17 anni a fare il lavoro che è stato prima di mio nonno e poi di mio padre: sulle mietitrebbiatrici ho passato 40 dei miei 57 anni di vita»).

Pioggia deleteria nelle campagne del Medio Campidano. A Serramanna sono tutte le colture a subire le conseguenze di una stagione di cui, giura Priamo Picci, imprenditore agricolo, «non ho mai visto l’uguale». La mietitura del grano è ancora al palo: «Ogni anno – rileva Addis – al 15-20 giugno si era già al termine della mietitura, mentre quest’anno non si è ancora partiti».

Calamità naturale

Ma «tutte le colture hanno subito danni dai forti e continui acquazzoni di maggio-giugno», spiega Nicola Lai, 26 anni, coltivatore di Serramanna e assessore all’Agricoltura della Giunta comunale che due giorni fa ha proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio comunale: «Le precipitazioni eccezionali dell’ultimo mese e mezzo – conferma il sindaco Gabriele Littera – hanno creato disagi e danni e compromesso gravemente le colture di questo periodo, in primis quelle cerealicole».

L’assessore Lai fa il punto della situazione: «Partendo dai cereali, per cui prevediamo un calo di produzione del 60 per cento, passando per il pomodoro da industria trapiantato un mese fa e colpito dalla peronospora a causa della forte umidità, per arrivare alle foraggere, vite e ortive: nessuna coltura e stata risparmiata. Subirà le conseguenze del maltempo anche il carciofo: i bulbi che devono essere utilizzati per il reimpianto marciscono e questo compromette il trapianto per la stagione 2023-2024».

Si spera nel bel tempo

«Si prospetta un’annata fallimentare: prima tre mesi di siccità, poi un mese di pioggia ininterrotta: tutte le colture, vigneti, frutteti, cereali, pomodori, sono danneggiate e per contro i costi di gestione, altissimi, sono rimasti invariati», ribadisce anche Priamo Picci. Flavio Batzella, altro coltivatore di Serramanna, «spera che nel bel tempo». A Serramanna la coltivazione a grano raggiunge i duemila ettari di superficie: «In una parte di questi – continua Batzella – a luglio dovrebbe essere coltivato il carciofo ma non sarà facile. I bulbi per il reimpianto non sono pronti. Io coltivo le angurie ma sono attaccate dalla peronospora e dall’oidio. Sto provando a difenderle con trattamenti di anticrittogamici ma è un compito arduo».

Sulla coltura del grano si allunga l’incognita del prezzo: «L’anno scorso un quintale di grano è stato pagato 50 euro, e questo ha indotto molti a puntare di nuovo su questa coltura. Quest’anno si parla di 25», sospira Enrico Addis, che fa un rapido calcolo: «Per coltivare un ettaro a grano si investono da 800 a 1.000 euro: con una produzione di 30 quintali a ettaro e 25 euro di prezzo non si rientra neppure dalle spese».

