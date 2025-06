Grano e canneti bruciati da un rogo 

Un incendio è scoppiato ieri a fine mattinata alla periferia del paese, accanto alla ferrovia. Il traffico sui binari è stato sospeso. Le fiamme hanno mandato in cenere alcuni ettari, fra cui terreni coltivati a grano ma anche canneti e sterpaglie; la diffusione delle fiamme è stata agevolata anche dal vento. I vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, gli uomini della Forestale e gli operai di Forestas hanno lavorato per circa tre ore per domare il rogo.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero da Farcana

La situazione è stata resa più critica dalla densa coltre di fumo, che ha ridotto la visibilità lungo i binari. Nel pomeriggio i soccorritori erano ancora impegnati nella bonifica.

Intanto, la Forestale ha avviato gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.

