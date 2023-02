Grano antico, un premio per il contadino 

Arriva un altro riconoscimento per Alessandro Mancosu, il trentaseienne agricoltore di origini guspinesi che aveva già raggiunto un prestigioso risultato vedendo il suo grano quarantino, da lui stesso reintrodotto nelle campagne guspinesi, essere inserito all’interno dei prodotti agroalimentari tipici (Pat) del Ministero. Da qualche giorno Mancosu è iscritto all’albo regionale come agricoltore custode di altri grani antichi: per il Tricu Cossu e il Trigu Moro, grani che hanno già superato il percorso che li ha portati ad essere riconosciuti come biodiversità sarda.

«Sono felice che Laore abbia riconosciuto il mio entusiasmo nella lavorazione dei grani antichi, dandomi questo riconoscimento», dice entusiasta il giovane agricoltore, «le varietà che sto coltivando a Guspini e trasformando assieme a diverse attività commerciali della zona come pane, pizza, pasta, partendo da Guspini fino a Senorbì, arrivando anche Cagliari».

Il riconoscimento premia la volontà di coltivare materie prime che erano scomparse nelle campagne ai piedi del Linas e conferma una vocazione sempre più agricola del territorio. I custodi sono gli agricoltori che si impegnano nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, nell’ambito della loro azienda agricola. Per quanto riguarda il grano quarantino, recuperato e valorizzato, è stato avviato il percorso di registrazione come Biodiversità con le agenzie regionali Agris e Laore. Sarà loro compito studiarne la caratterizzazione morfologica per poi poter, finalmente, poter diventare custode anche di quella varietà. (g. g. s.)

