Grano, annata da dimenticare: la siccità ha distrutto le spighe 

Mesi senza piogge pregiudicano l’annata del grano. Nel Medio e Basso Campidano e nella Trexenta, fra i più importanti territori vocati alla cerealicoltura, si fanno già i conti con una stagione (l’ennesima) in perdita per i coltivatori che, a poche settimane dall’inizio del raccolto, temono il verdetto delle mietitrebbiatrici.

Nuraminis

«L’annata del grano? È compromessa, la pianta non ha più foglie e la spiga è vuota», afferma Stefano Anni, sindaco di Nuraminis e imprenditore cerealicolo. L’anticipo di estate, già da aprile, con temperature alte, anomale, hanno ingiallito i campi mesi prima del normale. Anni entra nel dettaglio: «Purtroppo quest’inverno le temperature alte unite alla siccità hanno creato le condizioni favorevoli per le malattie fungine, io personalmente ho eseguito anche dei trattamenti fungicidi ma la pianta, nei giorni di caldo anomalo e anticipato, con punte di 30 gradi, è andata insofferenza estrema. Quindi, senza acqua e con la malattia galoppante, addio grano, addio rese accettabili». Insomma: le piogge di queste ultime settimane, per dirla con le parole di Stefano Anni, «sono arrivate fuori tempo massimo».

Trexenta

Che i granai quest’anno resteranno vuoti lo certifica, da Senorbì, anche Vincenzo Usai, cerealicoltore che fra qualche settimana tasterà il polso delle rese e della qualità dei suoi 100 ettari coltivati a grano. «Avremo rese basse e qualità pessima», prevede Usai, che fotografa l’annata del grano, fin dall’esordio della semina: «Ha piovuto pochissimo, così anche nella fase della maturazione della pianta: avremo un grano striminzito, povero di proteine, colore e durezza, alla molitura la resa a semola sarà bassa, proprio perché la spiga non è riuscita a maturare come avrebbe dovuto. La situazione è simile anche per le foraggere».

Lo scorso anno un quintale di grano veniva pagato meno di 30 euro. Or ail rischio è di andare in perdita perché le spese di produzione sempre più alte. «Cinquanta quintali ad ettaro di resa? Se va bene ne avremo la metà», taglia corto Usai, che dice la sua anche sul prezzo: «Per ora tutto tace, come sempre in questo periodo che precede la mietitura», continua l’agricoltore di Senorbì, il quale denuncia anche i problemi per chi ha bisogno di irrigare le colture: «Dovremmo irrigare le foraggere e anche per la semina del mais, ci è stato concesso il 70 per cento dell’acqua rispetto allo scorso anno, ma per ora non c’è manco quella».

Campidano

«L’annata del grano è compromessa», sentenzia anche Antonello Gaviano, imprenditore agricolo di Monastir, «il quadro è tragico, c’è chi senza attendere la mietitura sta falciando i proprio campi di orzo e avena per farne foraggio per alimentazione zootecnica, e salvare quello che si può».

Enrico Abis, imprenditore florovivaistico e trebbiatore per conto terzi di Serramanna, torna con la mente a due mesi fa: a marzo, quando l’annata del grano lasciava ben sperare: «Le piogge, seppure non abbondantissime, avevano accompagnato il cereale nella crescita e l’annata sembrava andare per il verso giusto. Da allora la situazione è mutata radicalmente: la pioggia è stata assente quasi e i campi di grano sono ingialliti prematuramente. La resa? Aspettiamo la raccolta».

Chiude Giorgio Corda, 63 anni di Villasor: «Non è piovuto, non abbiamo potuto irrigare: prevedo una perdita del settanta per cento della produzione, sarà un disastro».

