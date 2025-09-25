Grano, agricoltori sardi in piazza 

Anche la Sardegna sarà al fianco del popolo del grano, pronto a scendere in piazza oggi a Cagliari con una mobilitazione davanti alla Prefettura. La voce dell’Isola si unisce, così, al resto d’Italia, da Nord a Sud dove migliaia di agricoltori della Coldiretti manifesteranno per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. Speculazioni che rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale.

Anche nel capoluogo isolano appuntamento alle 9 in concomitanza con il resto el Paese, quando gli agricoltori invaderanno pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni il luogo di ritrovo così come gli altri luoghi nazionali simbolo della cerealicoltura da Bari e la Puglia a Palermo e la Sicilia, insieme ai presidi di Cagliari, Firenze e Rovigo. A rischio è la sopravvivenza di oltre 130mila aziende agricole impegnate nella coltivazione, ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall’abbandono e dalla desertificazione.

La rabbia

Nei giorni scorsi anche la Cia Agricoltori era insorta per la grave emergenza sul comparto. «Il prezzo di vendita deve essere sostenibile rispetto ai costi di produzione», avevano detto i referenti regionale. «Ed è necessaria una filiera che valorizzi in modo equo tutti i soggetti che la costituiscono, dal produttore al consumatore, questo è il compito sul quale devono lavorare il Governo regionale e il Governo nazionale».

Le ragioni dell’associazione sono le stesse dei colleghi: «Con l’aumento dei costi di produzione e delle materie prime, oggi fuori controllo a causa dei dazi, delle guerre, delle speculazioni di mercato, oltre che per le ricadute negative degli effetti dei cambiamenti climatici, le produzioni di granaglie stanno subendo una destabilizzazione che sta portando il settore fuori dal processo produttivo, con un grave impoverimento dei territori, in Sardegna come nel resto del Paese».

