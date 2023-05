Graneri, spariti  i parcheggi liberi 

Con la conclusione dei lavori della prima tranche di costruzione della pista ciclabile tra La Caletta a Santa Lucia, sono spariti i parcheggi liberi di Graneri. Di fatto non esistono più, o meglio un guard rail messo a protezione dei ciclisti, ne impedisce l’accesso. A Siniscola la vicenda ha acceso forti perplessità anche perché al contrario, gli accessi alle due aree adibite a parcheggio a pagamento situate di fronte alla spiaggia grande, risultano regolarmente aperti. I più smaliziati parlano di operazione studiata ad hoc dal comune per battere cassa, visto che sul lato opposto è stato istituito il divieto di sosta. «A prima vista sembrerebbe così - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Antonello Bellu - ma in verità è dannoso per l’ente. Quei parcheggi non sono più accessibili perché non sono nel Pul. Dovremmo ridimensionare quelli a pagamento per rispettare le quote ». (f. u.)

