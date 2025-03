“Granelli di sabbia” dei detenuti di Is Arenas 

Superare la detenzione con la forza dell’immaginazione. Un’evasione legale di cui è testimone il libro “Granelli di sabbia” (Catartica) nato da un laboratorio di scrittura creativa tenuto nella Casa di reclusione di Is Arenas (Arbus), dove un gruppo di detenuti con carta e penna hanno sperimentato un assaggio di libertà. Preziosa, perché strappata a quella fase della loro vita segnata dalla quotidiana contraddizione di vivere un tempo dilatato in uno spazio contenuto.

Curatore del progetto, nato dalla collaborazione tra la direzione carceraria e gli educatori della struttura, è lo scrittore villacidrese Davide Forte. Il corso non aveva inizialmente l’obiettivo di dare vita a un libro, la pubblicazione è stata una scelta successiva, condivisa con i partecipanti dopo la grande sorpresa del materiale che via via emergeva. «Il percorso è iniziato come un gioco - spiega Forte - partendo da singole parole sulle quali poi sviluppare collegamenti, o lanciando dei dadi con immagini per ricavarne suggestioni da descrivere e raccontare. La prima parola è stata mare, elemento vicino ma inaccessibile. “Da qui non possiamo vederlo, ma possiamo raggiungerlo con i ricordi”, ho semplicemente suggerito e da lì, ogni parola ne ha generata un’altra, ogni pensiero si è trasformato in poesia o in frammenti di scrittura, capaci di raccontare vissuti e sensazioni». Le prime letture di gruppo sono state emozionanti e il lavoro è diventato presto collettivo. Tra i partecipanti, c’era anche un ragazzo analfabeta, che ha imparato a scrivere grazie all’aiuto dei compagni. «È stato il simbolo del progetto: aveva una grande voglia di comunicare e ha fatto di tutto per riuscirci. È bello che sia stato aiutato», ricorda con ammirazione lo scrittore. Il lavoro di Forte è stato quello di montaggio e coordinamento, cercando di preservare la purezza delle voci dei partecipanti. Le poesie e i racconti di Granelli di sabbia portano in calce i nomi di battesimo degli autori, mentre le opere collettive sono firmate Is Arenas. Tra le pagine, c’è anche una poesia diventata canzone, musicata e che sarà presto ascoltabile. Ora, a seguire l’uscita del libro, si apre la fase delle presentazioni: i diritti d’autore saranno devoluti a un’associazione che promuove la giustizia riparativa, un progetto nazionale che coinvolge sia i detenuti sia le vittime di reato.

