Grandu festa, il futuro del Cagliari è adesso 

Un debutto da applausi e la consapevolezza che per lui è solo l’inizio. La prima volta da professionista per Nicola Grandu è stata un successo, con i 78’ giocati sabato in Cagliari-Frosinone che hanno portato alla ribalta un nuovo talento sardo e un’opzione in più per la causa rossoblù. Un esordio da ricordare per il capitano della Primavera, proiettato in pochi giorni dall’Under 20 (lunedì 2 aveva giocato contro l’Empoli) alla Serie A senza però patire il salto di categoria. E quelle lacrime di gioia dopo il triplice fischio, in mezzo al campo e abbracciato dai compagni, testimoniano come per lui il sogno sia diventato realtà. Ma con i piedi ben puntati per terra, visto che – fra le altre cose – il giorno dopo il debutto uno dei suoi primi pensieri è andato ai compagni della Primavera: era in tribuna al Crai Sport Center, vicino a Max Canzi, Roberto Muzzi e Nicola Riva, per seguire la partita contro la Lazio.

La preferenza

Obert squalificato, Aurelio e Idrissi infortunati, Rodríguez senza possibilità di essere spostato dal centro per l’assenza di Mina: è venerdì sera e Fabio Pisacane deve scegliere chi piazzare a sinistra – praticamente senza opzioni rimaste – per affrontare uno che ha fatto ammattire tanti difensori avversari, ossia Ghedjemis. Ma, a meno di 24 ore dalla partita, ecco l’intuizione: puntare su Grandu, che conosce alla perfezione. Poteva sembrare una scommessa, qualcuno l’ha definita un azzardo, invece è stata una mossa azzeccatissima e ora non potrà che dare ulteriori vantaggi. Per il giocatore e per la società. Ha giocato 78 minuti, con 8,65 km percorsi su e giù per la fascia, con 39 palloni toccati e 18 passaggi riusciti: una prestazione solida, senza voler strafare e prendendosi il giallo (al 70’) per necessità, fermando un contropiede di Oyono ed evitando problemi.

La storia

Grandu nasce a Sassari il 15 luglio 2006, ma è originario di Martis. Ha cominciato a giocare (grazie al supporto del nonno Gianfranco) a 5 anni, i primi passi li ha mossi alla Don Bosco Nulvi e al Cagliari è arrivato nel 2019. Inizialmente fa il trequartista, poi incontra Pisacane per la prima svolta della sua carriera: lo trasforma laterale (ha giocato su entrambe le fasce) e lo fa debuttare in Primavera il 5 maggio 2024, contro la Fiorentina, subentrando al posto di Manuel Conti (figlio di Daniele). «Questo ragazzo è l’esempio di chi vuole vestire questa maglia: lui incarna i valori del Cagliari alla perfezione, sogna e ha ambizioni», le parole di Pisacane una settimana più tardi, davanti a tutta la squadra, per celebrare l’esordio. Con una premonizione: «Gli auguro di arrivare il più in alto possibile». Nessuno dei due poteva saperlo, ma due anni e mezzo dopo sarebbe stato proprio Pisacane a portarlo in alto, in Serie A. Rendendolo davvero un simbolo del grande lavoro svolto in questi anni dal Cagliari con i giovani e i ragazzi locali.

L’affermazione

Nel 2024-2025, Grandu diventa un punto fermo dell’Under 20 di Pisacane: è lui a recuperare palla e lanciare Vinciguerra nel gol che apre l’indimenticabile trionfo per 3-0 sul Milan al “Brera” in finale di Coppa Italia Primavera, il 9 aprile 2025. Nella passata stagione diventa capitano, a settembre dello scorso anno firma il suo primo contratto da professionista. Poi rinnovato, due mesi fa, sino al 30 giugno 2029 con opzione a favore del club per un’ulteriore stagione. Sabato scorso ha ricevuto un’infinità di complimenti, mettendo subito in chiaro le cose: «So di dover migliorare ancora tanto, pur essendo cresciuto molto dall’inizio del ritiro estivo». E non in altezza, visti i suoi 165 centimetri. «Pisacane mi ha sempre detto che per giocare in A bisogna essere all’altezza e non alti. Penso di averlo dimostrato». Per lui è solo un punto di partenza per approcciare il calcio vero, ora arriva il difficile: confermarsi e collezionare tante altre presenze, raggiungendo ulteriori traguardi. Ma in Serie A Grandu ha fatto vedere di poterci stare eccome.

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