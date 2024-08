«Grandissimo Stefano, argento vivo in corpo» 

Quando vede tutte quelle persone, i palloncini e le bandiere davanti alla sua casa di via Monteverdi si commuove. «Grazie, grazie a tutti» ripete Stefano Oppo, tono di voce sempre basso e la sua solita modestia nonostante quella medaglia d'argento risplenda sulla maglia blu. Un olimpionico tutto sorrisi e ringraziamenti mentre la sua città festeggia il traguardo che vale una carriera.

L’entusiasmo

Dopo aver gioito a Parigi assieme ai parenti per essere riuscito a conquistare la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici nel doppio pesi leggeri insieme al compagno di equipaggio Gabriel Soares, ieri sera il canottiere ha festeggiato nella sua città, nel suo quartiere di San Nicola. E a sorpresa, per omaggiare il campione, sono arrivati anche i tamburi e le trombe della Sartiglia: in mezzo a loro per un paio di minuti non c’è su Componidori ma il campione olimpico. Stefano Oppo non riesce a fare un passo, viene fermato da tutti, grandi e piccoli. Nessuno vuole andare via senza aver fatto un selfie con lui, tutti vogliono toccare la medaglia fra urla di gioia e tifo da stadio.

La sorpresa

Stefano si gode la festa ma svela anche qualche segreto con gli occhi lucidi. «La mia medaglia d’oro sarà il matrimonio con Camilla – annuncia - Ora ci concentriamo su questa importante tappa della nostra vita». Sul futuro sportivo invece sono tante le incognite. «Anche io devo capire cosa vorrò fare nel mio prossimo futuro sportivo. Ho al collo una medaglia importante e pesante che però mi fa sentire leggero dopo tre anni difficili, impegnativi, di rinunce ma questo fa parte del gioco – ripete – Le selezioni per accedere alle Olimpiadi sono state difficilissime, molto dure. E questa vittoria è mia ma anche di tutta la mia famiglia, sempre al mio fianco. Un supporto essenziale per poter raggiungere questi risultati». A Oristano ieri per rendere omaggio al campione è arrivato anche Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna: «Dire bravo a Stefano è riduttivo – ha detto –. È un esempio per tutti i ragazzi che vogliono raggiungere questi risultati. Sono un presidente fortunato, sono orgoglioso di essere qui». Nel frattempo in strada viene allestito un banchetto con tanti dolci preparati dai vicini di casa. E poi coretti da stadio, applausi e musica a palla fino a tarda sera. Non sono mancati gli amministratori comunali: anche loro non sono andati via senza prima aver immortalato il campione con il cellulare.

La famiglia

Tanti baci e complimenti anche per la mamma di Stefano, Adriana Fanari, orgogliosa del «suo bambino» diventato famoso: «Non ho ancora metabolizzato il peso di questa medaglia – racconta a chi le chiede cosa prova –. Da giorni vivo un mix di sensazioni, tra stupore, incredulità e felicità. Questa vittoria è di Stefano ma non solo. Dico grazie a tutte le persone che negli anni hanno aiutato Stefano nel suo percorso di crescita sportiva, dal suo primo allenatore Antonio Marras che è riuscito a tirare fuori le sue abilità, a tutti i tecnici della Nazionale». Va da una parte Luigi Oppo, il papà di Stefano, contento per la vittoria del suo campione: «Questa medaglia arriva dopo un lungo traguardo iniziato nel 2010 – spiega con la voce segnata dall’emozione – Per essere la fine dei pesi leggeri alle Olimpiadi, l’Italia stavolta ha chiuso davvero nel migliore dei modi».

Il Circolo nautico

Ieri non sono mancati gli atleti del Circolo nautico di Oristano, tutti rigorosamente con la divisa rossa della società: realtà sportiva guidata dal presidente Gian Marco Patta e dove Stefano Oppo ha fatto le sue prime vogate. Qui, ancora oggi quando il campione di Parigi è in Sardegna, si allena. Ieri vicino a lui tanti piccoli atleti non hanno rinunciato alla foto di rito, tutti hanno voluto toccare quella storica medaglia tra stupore, entusiasmo e gioia. Sognando forse un giorno di poterla indossare.

