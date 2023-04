Grandine e disagi durante il temporale 

Solo oggi si potrà avere una stima esatta dei danni causati dalla violenta grandinata che ieri pomeriggio si è abbattuta nel Parteolla e nella Trexenta. Un fenomeno improvviso durato oltre mezz’ora che ha investito prima Barrali per poi spostarsi verso Donori e Dolianova. La grandine ha ricoperto in pochi minuti le strade dei centri abitati e le campagne. «Sembrava una scena da film – racconta il sindaco di Barrali Fausto Piga – in paese si sono vissuti anche attimi di paura. Una casa è stata invasa dall’acqua a causa di una grondaia che non riusciva a smaltirla. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio». Pioggia e grandine anche a Dolianova, con strade e piazze imbiancate e a Donori, dove la grandine ha causato qualche problema alla circolazione stradale. «Il paese e le campagne in pochi minuti sono stati ricoperti da una coltre di circa 5 cm di grandine – dice il sindaco Maurizio Meloni – non ci sono danni alle persone. Valuteremo nelle prossime ore la situazione delle campagne». Si temono danni ingenti alle coltivazioni, in un periodo nel quale molti alberi da frutta sono in fiore. Disagi anche sulla Statale 387 a poca distanza da Sant’Andrea Frius è stata ricoperta da una considerevole coltre bianca. La presenza della grandine sull’asfalto ha creato qualche problema agli automibilisti, ma fortuntamente non ci sono stati incidenti. (c. z. – s. m.)

