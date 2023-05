Grandine e disagi a Campeda 

Tuoni, fulmini e vento, ma soprattutto una impressionante grandinata si è abbattuta ieri tra Borore e sull’altipiano di Campeda, fino al bivio di Bonorva, interessando colture e vigneti. Un temporale violento, che non se ne vedeva da anni, ha interessato la statale 131 all’altezza di Campeda.

Il manto stradale è stato completamente coperto dai chicchi di ghiaccio, come se fosse nevicato. Molti veicoli in transito sono stati costretti a fermarsi a causa della scarsa visibilità e per la scarsa tenuta dei pneumatici.

Tutto il traffico, soprattutto quello pesante, ha potuto circolare, ma con prudenza, tanto consigliata dalla polizia stradale. La grandinata non ha risparmiato i vigneti a Borore e nella zona di Birori, creando danni ingenti. La violenta grandinata ha interessato anche Bolotana, Silanus, Bortigali, Lei e tutta la zona della montagna, la strada provinciale che collega Bolotana alla 131. Le strade si sono allagate in molte zone del Marghine, anche se non si registrano incidenti o frane.

Ora si fa la conta dei danni, che sarebbero ingenti, interessando diverse zone tra Borore e le zone alte del Marghine, anche Macomer. Un violenta grandinata ha interessato anche Bitti. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA