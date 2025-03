Grandinate e piogge del 2023, indennizzi alle aziende agricole 

Arrivano gli indennizzi per i danni causati dal maltempo nella primavera del 2023 nel Parteolla e nella Trexenta. Due i fenomeni atmosferici di carattere eccezionale che avevano interessato i territori. Il primo il 4 aprile del 2023 quando una violenta grandinata, durata poco più di un’ora, distrusse intere coltivazioni di ortaggi, orzo e grano oltre a devastare alcuni vigneti e frutteti a Barrali, Donori, Serdiana, Samatzai e Pimentel.

Un vero disastro per diverse aziende agricole con la perdita di oltre il 30% della produzione standard. Alcune zone di Barrali e Donori, vennero ricoperte in pochi minuti da una coltre bianca di oltre dieci centimetri. A distanza di due anni dall’evento, le aziende danneggiate riceveranno ora un indennizzo complessivo di 386mila euro (261mila per le colture e 125mila per le strutture) così come stabilito dalle stime dei tecnici di Laore.

Riconosciuto lo stato di calamità anche per i danni causati dalle piogge intense verificatesi tra il 30 maggio e il 6 giugno del 2023 in diversi territori della Sardegna con picchi pluviometrici, in alcune aree, superiori del 300% rispetto ai valori medi del periodo. In questo caso gli indennizzi autorizzati dalla Giunta regionale ammontano a 24 milioni e 631mila euro da dividere tra 160 comuni sardi. Tra questi figurano 41 comuni del Sud Sardegna, tra cui Dolianova, Barrali e Donori, tra i primi centri a dichiarare lo stato di calamità naturale per i danni alle colture causati dai temporali.

