Grandinata sulle strade e incidenti 

Una forte temporale ha interessato il Marghine nel pomeriggio di ieri. Attorno alle 15 il cielo è diventato improvvisamente plumbeo e subito dopo a tuoni e fulmini sono seguiti forti grandinate e acquazzoni intensi.

La grandinata si è scaricata prevalentemente sulla statale 131, tra la zona di Birori e l’area di Campeda, e anche sulla statale 129 Nuoro- Macomer, sempre tra Birori e Bortigali. È durata per circa mezz’ora e ha creato forti disagi al traffico automobilistico. Soprattutto nella 131 e in parte anche sulla 129, ci sono stati rallentamenti a causa di sbandamenti e di qualche auto finita fuori strada. Incidenti comunque di lieve entità. Non si registrano feriti, ma solo danni alle autovetture.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macomer e la polizia stradale.

