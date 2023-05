Grandinata record: disagi al traffico e danni nei frutteti 

La conta dei danni si potrà fare soltanto oggi. Ieri pomeriggio una violenta grandinata si è abbattuta sul Medio Campidano. Momenti di apprensione a Gonnosfanadiga che è stata ricoperta da una coltre bianca intorno alle 16.

Prima è arrivata la pioggia, poi la grandine con chicchi giganti che hanno ricoperto i tetti e le strade del paese. Tanti i disagi durante il temporale. L’intensità della grandine ha indotto il sindaco a pubblicare un messaggi sui social rivolto ai concittadini.

«Visto il temporale in corso – ha scritto Andrea Floris su Facebook– invito tutti a non uscire di casa se non per necessità improrogabile». L’emergenza è durata quasi mezz’ora. Poi con i passare delle ore la situazione è tornata alla normalità. La conta dei danni si farà soltanto oggi, ma già da ieri pomeriggio molti agricoltori hanno parlato di colture compromesse, in particolare nei frutteti e nei tanti orti del paese.

Niente grandine ma tanta pioggia in quasi tutti i paesi del Medio Campidano, in particolare a Pabillonis e Sardara. Il maltempo ha creato anche qualche problema alla circolazione stradale. Ci sono stato rallentamenti sulla Statale 197, ma ancora nella tarda serata di ieri non era stato segnalato alcun incidente. Tanti allagamenti hanno danneggiato le strade di campagna tra Villacidro, Guspini, Gonnosfandiga e Pabillonis.