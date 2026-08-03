Grandi tavolate e gnocchi al ragù “Chenamos in Carrela” tutti insieme 

Gnocchi al ragù di vitella, maiale alla brace, spezzatino di vitello, melanzane impanate e fritte, pecorino (anche il FriP per nefropatici, unico al mondo), vino e naturalmente chiusura con le seadas al miele. Da consumare in grandi tavolate allestite per strada, tra le vie del centro storico. La sera, a temperature decisamente meno torride. E poco importa se il vicino è un “continentale” o un turista europeo: quando si cena tutti insieme, non ci sono “istranzos”. Ritorna “Chenamos in Carrela” che diventa maggiorenne: è l'edizione numero 18 della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Villanova Monteleone, guidata da Pietro Fois. La diciottesima edizione moderna, perché in realtà l'iniziativa di cenare “in carrela”, all’aperto, condividendo le specialità culinarie è una tradizione ben più antica che affonda le radici nella tradizione dell'ospitalità e del buon vicinato. L'appuntamento è per il 6 agosto, clou di una tre giorni che inizierà oggi e proporrà un mix di cultura, sport e musica.

Le giornate

In realtà a “Chenamos in Carrela” ci si arrova con alcune iniziative preparatorie in Primavera: “Le giornate del cibo” e curate da Tommaso Sussarello e dallo chef Fabio Zago. L’obiettivo è quello di recuperare la tradizione enogastronomica ma anche di innovare. Una giornata è stata dedicata alle erbe selvatiche e al loro utilizzo in cucina, un’altra al miele (è stata creata una bevanda dall'aceto di miele), una alle paste tradizionali (“sos pipiorolos” di Montresta e gli “andarinos” di Usini) e un’altra ancora alla carne di pecora per ricette diverse come un agnello speziato (da un'antica ricetta persiana) usato per condire la fregula.

Il cartellone

Oggi alle 19, in piazza Generale Casula, sarà presentato il libro di Tore Quartu, “La Sardegna nell'anima - Storia di un emigrato”, accompagnato dai balli in piazza con la fisarmonica di Alberto Caddeo. Alle 22 si esibiranno sul palco i cantadores a chiterra.

Domani alle 19, nei Campetti Scuole Elementari, a dare spettacolo sarà l’anteprima del Mamatita Festival e lo spettacolo di circo contemporaneo “La Piedra de Madera”. Seguirà l'esibizione del Gruppo Folk Villanova Monteleone, Sos Corriolos di Neoneli e Sa Maschera e’ Cuaddu di Neoneli. Alle 22 i Tenores di Neoneli e l'Orchestra Popolare Sarda che presentano lo spettacolo musicale “Battor ‘e Battor ’Oto”.

Dopodomani, alle 19, tra via Sassari e Piazza Casula, prenderà il via l'attesa Cena sociale di "Chenamos in Carrela" con una lunga tavolata sotto il cielo, dove gustare i piatti della tradizione locale. Dopo le 22, la festa continuerà con lo spettacolo musicale “Chi balla vive meglio” animato da Antonio Tanca e la sua fisarmonica, per balli in piazza aperti a tutti.

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