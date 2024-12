Grandi rischi, ospedali chiusi e leggi sparite 

I numeri raccontano più di qualsiasi appellativo “esplosivo”. Sostanze pericolose presenti nello stabilimento Sarlux, ex Saras di Sarroch: 3.970 tonnellate di materiali catalogati come «estremamente infiammabili». Negli impianti Sasol Italy, attaccati alla raffineria: vengono dichiarate detenute 16.736 tonnellate di sostanze pericolose classificate come «tossiche», 69.992 tonnellate classificate «infiammabili, 100.773 «estremamente infiammabili», 107.211 tonnellate di «sostanze pericolose per l’ambiente». In questo enclave di veleni, petrolio e gas è vietato parlare di “bomba” a due passi da Cagliari. Gli alfieri dell’era che fu di Moratti & company sono pronti alla querela se si fa riferimento alle popolazioni di Sarroch, Pula, Capoterra e Villa San Pietro: qui di pericoli, rischi, prevenzione ed emergenze non si può parlare.

Altro che allarmismo

L’accusa da sempre è solo una, esplicita: “allarmismo”. Eppure l’ultima strage consumatasi nel deposito carburanti dell’Eni, a due passi da Firenze, nel comune di Calenzano, con cinque vittime, dovrebbe far riflettere, senza se e senza ma. Dovrebbe indurre autorità, e non solo, ad una semplice domanda pesante come un fardello: siamo certi che la sicurezza, la protezione dei cittadini, dei lavoratori, non venga sacrificata sull’altare del profitto spinto, quello che mette i soldi in tasca, massimizza gli introiti e risparmia sulla sicurezza? La domanda è lecita, la risposta dovrebbe essere un obbligo.

Saras & Giorgino

Ora che sulla spiaggia di Giorgino, quella più “antica” di Cagliari, a poco più di un chilometro dalla stazione ferroviaria di Piazza Matteotti, nel cuore della capitale dell’Isola, si sta pianificando un nuovo sfregio ambientale, con tanto di “bomba” da 432 milioni di metri cubi di “Gnl” rigassificato, il quesito assume l’onere del dovere morale anche per chi fa informazione: siamo certi che non si stia giocando con il “fuoco”? La litania degli addetti ai lavori, quelli che fanno profitto a manetta, è sempre la stessa: non c’è nessun pericolo, tutto sotto controllo. Fidarsi, in questi casi, non è un bene. Lo dicevano anche a Calenzano, lo sostenevano anche per le petroliere piazzate sull’avamporto di Livorno, in quella drammatica notte della Moby Prince. Lo dicono sempre: tutto è sicuro, l’importante è non disturbare i manovratori della slot machine di petrolio e gas. Ogni volta, tante volte, quando durante la notte si levano i fumi neri della Saras, rivolti sul proscenio di Cagliari, o della Costa dei Fiori, tra Pula e Santa Margherita, il commento è sempre lo stesso: tutto regolare, normale elettrico. Già solo pensare ad un problema di questa natura in una centrale elettrica appare improponibile, ma giustificare che si possa scaricare in aria, quella che respiriamo, qualsiasi veleno per via di un disservizio è da codice penale. Non è un caso che i consulenti della Procura di Cagliari, che indaga da tempo su questi scarichi, abbiano messo nero su bianco un verdetto già di per sè chiarificatore: « la causa dei reiterati scarichi al sistema di blow down ( gli scarichi in torcia n.d.r. ) non è stata in generale di natura elettrica ». Ribadisce il consulente indicato dagli inquirenti: « rimanendo alla sostanza dei fatti, appare opinabile permettere di utilizzare le torce di impianto per operazioni di avviamento-arresto dell'IGCC che sono operazioni connaturate a qualsiasi macchina, siano esse programmate che straordinarie ». In pratica si risparmia nella gestione e adeguamento degli impianti e si risolve scaricando veleni in aria. Le domande sono martelli pneumatici: ci si può fidare? Quali sono i rischi che si corrono? La macchina dell’emergenza è pronta per gestire eventuali gravi incidenti, come sono catalogati quelli che si possono potenzialmente verificare in quell’area? Un dato è certo: il sito online ufficiale della Prefettura di Cagliari ha l’obbligo di pubblicare il «Piano di emergenza esterna” per l’agglomerato industriale di Sarroch, la vera “polveriera” della Sardegna insieme alla Rwm di Domusnovas. E, in effetti, il piano è lì, con una data eloquente: «Protezione Civile - Piano di emergenza esterna 2011 - Agglomerato industriale di Sarroch». Poco più giù il file scaricabile: «Pee Sarroch 2011 – ultima versione febbraio 2017». Bene che vada è fermo a sette anni fa, ma l’impatto con la realtà è disarmante. In realtà dal 2011 non esiste nessun aggiornamento reale di quel piano che dovrebbe guidare la messa in sicurezza all’esterno degli stabilimenti petroliferi. All’interno di quel file “spacciato” come revisionato nel 2017 non c’è niente di aggiornato, anzi. Il primo impatto è con le norme di riferimento, quelle che disciplinano il «pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose». L’ incipit è eloquente: « la presente pianificazione è predisposta sulla base degli scenari incidentali » disciplinati dalla norma di riferimento, il «decreto legislativo 334/99». Peccato che quella norma del 1999 sia stata integralmente sostituita nel 2015 con un nuovo decreto legislativo totalmente ignorato, nonostante la dichiarata revisione del 2017.

Piano “preistorico”

Che il piano rischi ed emergenza dell’area di Sarroch sia vecchio, anacronistico, pieno di fax nell’era digitale e persino con dati fermi al periodo 1951-1977 lo si evince dal passaggio più eloquente dello scandalo: l’elenco degli ospedali di riferimento per le emergenze è un vero e proprio buco nero. In caso di incidente grave chiunque fosse chiamato a gestire il piano si troverebbe a “spedire” pazienti in ospedali fantasma, che non esistono più da decenni, cancellati da tempo, ridotti a cumuli di macerie.

Gli ospedali fantasma

C’è persino il numero di telefono per ricoverare i bambini all’Ospedale Fratelli Crobu di Iglesias dove secondo il piano per la Saras & company sarebbero disponibili 24 posti di chirurgia pediatrica, 32 posti di pediatria, 15 posti di otorinolaringoiatria. Il tutto con due sale operatorie: peccato che quell’ospedale sia da quindici anni un cumulo di abbandono e macerie. Nel Piano è pure indicato l’altro ospedale iglesiente, il Santa Barbara con un altro centinaio di posti letto: anche in questo caso nosocomio fantasma, chiuso da dieci anni almeno. Non è andata meglio con la clinica dedicata alla cura degli occhi, importante in caso di incidenti legati a questo tipo di impianti: i numeri della Maria Ausiliatrice a Cagliari squilleranno a vuoto, i suoi 113 posti letto di oculistica sono dismessi da dieci anni. Il piano contempla anche la possibilità di inviare pazienti alla Clinica Lai, sempre nel capoluogo, con i suoi 284 posti letto. Peccato che al centralino della struttura da 15 anni non risponda più nessuno: chiusa, forse per sempre.

Vent’anni di ritardi

Un piano sanitario emergenziale fermo a 20 anni fa, come se niente da allora fosse accaduto. Nessuna previsione anche per quanto riguarda i potenziali incidenti a mare: le disposizioni sono ferme al 2010, come se la sicurezza non avesse l’obbligo di aggiornarsi e di essere verificata puntualmente per scongiurare tragedie e incidenti. Nemmeno una parola sugli “ alert ” di ultima generazione. A volte i secondi sono preziosi, ma il piano di sicurezza per Saras & company è indietro di vent’anni. Le tragedie non insegnano niente, nemmeno un adeguamento di un piano che ogni tre anni dovrebbe essere riscritto. Non per finta, però.

