Grandi pulizie per la visita presidenziale 

Dopo tanti sopralluoghi è il momento delle grandi pulizie, necessarie per accogliere al meglio il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella arriverà in città la mattina del 14 febbraio. Prima tappa al teatro Eliseo dove troverà una sala piena di studenti. Ci saranno i giovani degli istituti superiori, anche i ragazzi delle Medie e gli alunni delle Elementari. Poco meno di 600 allievi, accanto ad autorità e a decine di giornalisti. Tutti entro le 10 dovranno prendere posto nelle poltroncine dopo aver superato accurati controlli predisposti dal piano di sicurezza che è, come sempre, molto rigoroso. Il capo dello Stato troverà all’ingresso una bella scultura in ceramica, realizzata dall’artista Alfonso Silba e dedicata a Grazia Deledda. Opera esposta in una recente mostra, rimasta lì proprio per accogliere Mattarella che dedica la sua visita nuorese alla scrittrice in occasione del centenario dall’assegnazione del premio Nobel.

Stop agli spettacoli

Per l’occasione il Ten sospenderà alcuni spettacoli programmati. Gli eventi annunciati vengono garantiti fino a martedì prossimo con “Su toccu pasau”, scritto e diretto da Marco Spiga e dedicato al “Giorno del giudizio” di Salvatore Satta. Il teatro, dopo i recenti lavori con i fondi del Pnrr, il 14 febbraio sarà più che mai vestito a festa grazie alla presenza dei ragazzi e anche a un nuovo impianto di riscaldamento. Fuori resta da sistemare con urgenza la via Roma dove si affaccia il teatro. Lavori a cui si dedica in questi giorni l’amministrazione comunale.

Strada chiusa

Oggi scatta la chiusura di via Roma dove i lastroni di granito, instabili da sempre, ripropongono la necessità di provvedere alla messa in sicurezza. Lavori periodici, resi improcrastinabili stavolta dall’arrivo del presidente della Repubblica. La polizia locale con un’ordinanza dispone lo stop al traffico dalle 9 di oggi nel tratto compreso tra le piazze San Giovanni e Italia. Oggi il via nel tratto compreso tra piazza San Giovanni a piazza Su Connottu. Poi si procederà da piazza Su Connottu a via Sulis, quindi da via Sulis a via Ferracciu. Successivamente da via Ferracciu a via Salaris, quindi da via Salaris a via Deffenu e, infine, nel tratto da via Deffenu a piazza Italia.

Casa museo

Il presidente Mattarella, una volta concluso l’incontro con gli studenti al Ten, da via Roma si sposterà verso la casa natale di Grazia Deledda. Una visita privata, perché il complesso museale, nel cuore del centro storico, garantisce condizioni di sicurezza essenziali. Naturalmente la casa natale della scrittrice, che fa capo all’Isre, sarà tirata a lucido. Senz’altro, per la visita presidenziale saranno conclusi i lavori in corso e avviati di recente per eliminare infiltrazioni d’acqua nell’edificio. Interventi di manutenzione affidati a operatori con le tute bianche che accelerano gli ultimi ritocchi previsti per lasciare i tempi adeguati alle grandi pulizie. La visita guidata chiuderà la mattinata nuorese del presidente Mattarella.

