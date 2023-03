Grandi pulizie a Porto Botte con i volontari di Marevivo 

Quaranta soci e otto volontari per ripulire l’arenile e la località balneare di Porto Botte, nel comune di San Giovanni Suergiu. Marevivo ancora una volta mette a segno una grande operazione di pulizia prelevando ben 1.187 chilogrammi di spazzatura. Rifiuti di vario genere che sono stati suddivisi in sacchi per essere poi avviati allo smaltimento differenziato.

Anche questa volta sono stati rinvenuti diversi ingombranti, carcasse di auto abbandonate, alcuni bidoni di diverse dimensioni e un consistente quantitativo di batterie d’auto depositate in mezzo alla vegetazione che confina con la spiaggia. Oltre a una grande quantità di bottiglie e oggetti di plastica.

Il gruppo dei volontari che fanno parte della sezione sulcitana di Marevivo, anche nell’ultimo fine settimana ha lavorato una giornata intera per ripulire il territorio.

L’azione svolta sabato rientra nel programma di adozione di coste e arenili fatta dall’associazione ambientalista e che nel sud ovest della Sardegna sta facendo registrare un ottimo risultato.