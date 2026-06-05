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L’appuntamento.
06 giugno 2026 alle 00:28

Grandi ospiti al “Basketball City Camp” Marino, Casalone e anche Meo Sacchetti 

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L’estate è alle porte e, puntuale, torna anche il Basketball City Camp, appuntamento ormai consolidato nel panorama cestistico regionale organizzato dal Comitato Regionale Sardo Polisportive Giovanili Salesiane in collaborazione con il Convitto Nazionale.
L’iniziativa, rivolta a ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2016, si svolgerà negli impianti sportivi del Convitto Nazionale di Cagliari, in via Pintus, e sarà articolata in due settimane di attività: dal 29 giugno al 3 luglio e dal 6 al 10 luglio. Accanto agli allenamenti di gruppo saranno previsti anche percorsi individuali personalizzati, aperti pure agli atleti che non prenderanno parte al camp.
Anche quest’anno, il punto di forza dell’iniziativa sarà rappresentato dalla qualità degli ospiti:la prima settimana vedrà protagonista Tommaso Marino, ex giocatore professionista e oggi apprezzato divulgatore e commentatore delle partite Nba su Prime Video, che lavorerà in particolare sui fondamentali offensivi, sulle letture individuali e sugli aspetti legati alla leadership.
Dal 6 al 10 luglio spazio invece a Edoardo Casalone, assistente allenatore dell’Asvel Villeurbanne in Eurolega ed ex membro dello staff tecnico della Nazionale italiana. Insieme a lui sarà presente anche Karim Atamna, player development coach del club francese e allenatore della formazione U21.
Tra gli ospiti annunciati ci sarà inoltre Meo Sacchetti, che proprio nelle scorse settimane ha comunicato la conclusione della sua carriera in panchina dopo un percorso ricco di soddisfazioni: su tutte, il Triplete conquistato nel 2015 alla guida della Dinamo.

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