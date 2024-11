Grandi opere, non si muove foglia 

Mancano le grandi opere pubbliche. Fatta eccezione per il mini cantiere nella parte finale della strada provinciale 27, tra Santa Barbara e la statale 389, non ce n’è una a cercarla con il lanternino. Sono tutte ferme al palo. Al porto i lavori milionari annunciati più di un anno fa non sono ancora stati avviati, il tratto dell’Orientale a sud di Tertenia è ostaggio della burocrazia e dei tanto attesi interventi di adeguamento della 389 nulla si sa. Anche l’aeroporto di Tortolì aspetta di conoscere il suo nuovo futuro: il sogno è l’aviazione commerciale, ma l’iter è ancora un mistero. Il territorio, l’estate scorsa, ha addirittura rischiato di morire di sete: da oltre vent’anni è in piedi l’ipotesi del potabilizzatore di Villagrande ma da Cagliari allo Schema 17 non hanno mai dato gambe. Nel frattempo Aliarbatax è destinataria di un contributo di 100mila euro per la promozione turistica.

Il sindacato

Lo Schema 17 che non decolla è l’emblema della paralisi amministrativa che attanaglia la zona al capitolo “Grandi opere”. Sulla situazione interviene Michele Muggianu, segretario confederale di Cisl Ogliastra. «La nostra analisi è che di concreto per l’Ogliastra c’è poco o nulla e lo sviluppo delle infrastrutture resta fermo al palo. Stiamo lavorando a una ricognizione delle risorse totali assegnate al territorio,ma siamo lontani anni luce da quanto occorrerebbe per ridurre il gap con le altre aree dell’Isola. Dobbiamo andare oltre le dichiarazioni mediatiche di buona volontà della politica, sapere che adesso i soldi ci sono e non riusciamo a spenderli è una assurdità».

Il sindaco

È critico il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia: «Non c’è programmazione a monte. La politica regionale ha sempre ragionato sui grandi elettori. L’Ogliastra non è un bacino di voti appetibile e si tende a polarizzare le attenzioni verso Cagliari, Sassari e la Gallura. In generale, da sempre, c’è poca attenzione da parte dei vertici». La Provincia dell’Ogliastra, resuscita e attesa da elezioni per la nomina degli amministratori, non sarà la panacea ai mali del territorio ma quantomeno, secondo Murgia, sarebbe un ideale coadiuvante istituzionale: «Perché manca un interlocutore intermedio. Con la programmazione territoriale abbiamo realizzato piccoli interventi puntuali, ma non certo grandi opere».

