Grandi opere, molte incognite 

La lista è lunghissima: la riqualificazione del Poetto entro l’estate, la rinascita dallo stadio di Is Arenas, del Velodromo e della cittadella sportiva di Sa Forada e l’imminente riapertura del teatro ex cinema Il Nuovo, in via Marconi. Ancora il grande progetto delle ex Fornaci Picci, già bonificate, il polo universitario nelle ex distillerie Capra in via Santa Maria e il ripristino di piazza IV Novembre.

Grandi opere

Una serie di grandi opere destinate a cambiare il volto di una città che attende da tempo un restyling e che adesso non vede l’ora di vederle realizzate, ma che nello stesso tempo avanza dubbi e perplessità a partire dalla mancanza di parcheggi, attorno ai nuovi servizi che arriveranno. «Se davvero tutto questo vedrà la luce», commenta la commerciante Roberta Ferretti, titolare di un negozio in via Marconi, «sarebbe come ridare lustro alla città. Con un teatro nel centro storico, che richiamerà tanta gente anche dai centri vicini, non so se i parcheggi basteranno per tutti. Poi penso al Poetto e allo stadio che è oro che cola». Soprattutto per quanto riguarda lo stadio, «non dimentichiamoci che in Sardegna non c’è una struttura simile in grado di ospitare grandi eventi come i concerti: ecco che per Quartu potrebbe essere la svolta».

Is Arenas

E proprio la riapertura dello stadio di Is Arenas, chiuso da anni dopo la piccola parentesi del Cagliari Calcio, è una delle cose più attese. «Lo stadio per una città come Quartu è importantissimo», dice Antonio Cara, residente, «per rivedere le partite ma anche per qualche altra iniziativa». Il problema però, rileva Agostino Valdes, «è che mi sembra che questi lavori stanno andando troppo a rilento». Nelle urgenze dei cittadini c’è anche la riqualificazione di piazza IV Novembre, «una piazza che adesso versa in condizioni critiche», dice Lucia Pani, titolare di un’attività in via Vittorio Emanuele. «Possiamo solo sperare che i lavori inizino presto e che non siano le solite promesse. Mi immagino una piazza pulita e piena di verde, con iniziative e un lungo mercatino che da via Vittorio Emanuele arriva fino a piazza Dessì con la strada pedonale».

Il Nuovo

Seduto sulle panchine della piazza, Francesco Ruggeri pensa anche al teatro: «Hanno speso un sacco di soldi per quella struttura e dopo vent’anni ancora non è stata aperta. Speriamo che anche questa volta non siano solo promesse. Però mi chiedo dove si potrà parcheggiare. Il problema dei parcheggi riguarda tutta la città, anche io devo uscire sempre a piedi perché parcheggio non se ne trova».

Al mare

E poi c’è il Poetto. «I lavori che hanno fatto nel primo tratto sono belli», aggiunge Cara, «speriamo sia così anche per gli altri tratti, ma soprattutto speriamo facciano in fretta». E le Fornaci «me le ricordo quando erano aperte», dice Porcu, «poi hanno chiuso ed è diventato un letamaio».

