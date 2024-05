Grandi opere, è caccia agli investitori 

Da ex fabbriche da anni abbandonate, a nuovo centro residenziale dedicato all’housing sociale - con servizi dedicati alla città - in via Brigata Sassari, e polo per la ricerca universitaria nel quartiere di Cepola. Il Comune accelera sulla rinascita delle Fornaci Picci e delle Distillerie Capra, due delle grandi opere messe in campo dall’attuale amministrazione di via Porcu. I progetti preliminari ci sono già, ora l’obiettivo è attirare imprenditori privati - interessati a investire - per realizzare e completare i lavori nel 2026, salvo imprevisti.Ieri il Comune ha pubblicato le manifestazioni di interesse.

Le ex Fornaci

La prima consultazione preliminare di mercato è rivolta ai soggetti interessati alle procedure per l’affidamento della progettazione definitivo-esecutiva, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e la successiva gestione di alloggi destinati al cosiddetto social housing - 75 alloggi di edilizia sociale - e agli spazi per funzioni pubbliche e coworking, in alcune aree del complesso industriale delle ex Fornaci Picci, dismesse da anni. Il primo finanziamento incassato risale al 2021: 15 milioni conquistati dal Comune con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, altrettanti arriveranno con gli investimenti dei privati.

Le Distillerie

Nuova vita anche per le Distillerie Capra. In questo caso la consultazione di mercato riguarda la procedura per l’affidamento di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. E il servizio di gestione integrata di quello che diventerà un polo universitario decentrato, in accordo con l’Università di Cagliari. Lo stabile a due passi da piazza Santa Maria è stato acquistato dal Comune mesi fa.

L’assessore

«La pubblicazione delle consultazioni di mercato costituisce un importante passo nel percorso di riqualificazione di questi due comparti strategici per il rilancio della città e il suo posizionamento come attrattore di iniziative pubbliche e private», commenta l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «L'obiettivo è rendere sempre di più Quartu un luogo che si candida come credibile partner di importanti soggetti imprenditoriali, anche locali, per la realizzazione di interventi di grande interesse pubblico». Due grandi opere che si inseriscono all’interno di un disegno di rilancio della città che passa dal Poetto - insieme al Pul in fase dai adozione - sino ai progetti messi in campo dal Comune: il completamento del teatro civico, lo studentato al posto dell’ex casa del pensionato, ma anche la riqualificazione del mercato civico e di piazza Dessì.

