Grandi nomi del teatro italiano in scena al San Bartolomeo 

Il teatro di San Bartolomeo a Meana Sardo si prepara alla nuova stagione della Grande Prosa e Circo Contemporaneo organizzata dal CeDac e realizzata con il sostegno di Comune, Regione e ministero della Cultura e il contributo della Fondazione di Sardegna. Sei titoli da dicembre ad aprile con protagonisti del calibro di Gianmarco Tognazzi, in scena il 24 febbraio con Renato Marchetti e Fausto Sciarappa ne “L’onesto fantasma” di Edoardo Erba, mentre Antonella Attili e Giorgio Colangeli sono gli interpreti insieme con Luisa Merloni de “Le volpi”, uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci sulle facili tentazioni del potere e Giobbe Covatta spiega con sottile umorismo la sua idea della superiorità femminile, tra scienza ed esperienza, in “Scoop (Donna Sapiens)”. Michele Cafaggi, artista di fama internazionale, il 13 dicembre apre la stagione con “Ouverture des Saponettes”, mentre l’algherese Stefano Artissunch firma la regia delle “Smanie per la villeggiatura” di Carlo Goldoni. «Il Comune aderisce da oltre trent’anni con convinzione: non è solo importante, ma necessario investire sulla cultura puntando sulla qualità degli eventi. Il teatro San Bartolomeo è un riferimento per il nostro territorio», dice l’assessora allo Spettacolo Milena Pisu che invita «tutti i cittadini del territorio giovani e anziani a partecipare a questo importante momento di crescita culturale e di condivisione sociale».

