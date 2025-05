Grandi movimenti in casa olbia: a fine mese il nuovo allenatore  

Olbia. Allenatore, squadra, obiettivi: il campionato di Serie D è finito solo due settimane fa ma l’Olbia sarebbe già al lavoro per programmare la prossima stagione a partire dalla guida tecnica. Individuata quella, si procederà alla costruzione della rosa dei giocatori e a fissare i traguardi. Che, stando ai rumors, sarebbero più ambiziosi della mera salvezza.

Dopo aver salutato ufficialmente Zé Maria, la società ha fatto sapere che il nuovo inquilino della panchina sarà annunciato a fine mese. Considerato che l’anno scorso l’allenatore, nel caso specifico Marco Amelia, fu presentato ad agosto, se ciò dovesse accadere sarebbe un segnale importante per una piazza che teme di rivivere errori e orrori dell’ultima stagione, terminata con una salvezza diretta al limite dell’impresa. L’unico nome spuntato finora è quello di Lucas Gatti: per l’ex centrocampista del Boca Juniors sarebbe un clamoroso ritorno dopo le dimissioni dello scorso novembre, arrivate dopo un mese di gestione tecnica, ufficialmente “per motivi personali”. La proprietà svizzera non conferma e non smentisce e a Gatti tornare ad allenare l’Olbia non dispiacerebbe. L’altra buona notizia riguarda le casse societarie: l’anno scorso, di questi tempi, l’Olbia era indietro di due stipendi mentre oggi è in pari, avendo saldato marzo e pagato aprile in anticipo.

Non un dettaglio per un club che nell’ultimo anno ha palesato difficoltà economico-finanziarie tali da indurre i giocatori allo sciopero. Se si vogliono trattenere giocatori come Ragatzu, Biancu, De Grazia e Costanzo certe garanzie saranno fondamentali.

