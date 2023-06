Grandi manovre nel porticciolo 

Qualcuno ormai ci aveva perso le speranze. E invece stavolta l’obiettivo sembra davvero a portata di mano: in settimana si dovrebbe conoscere il nome dell’impresa che realizzerà l’intervento di riqualificazione del porto turistico di Torregrande. Gli uffici stanno completando la verifica dei requisiti dei tre operatori economici che hanno risposto all’invito dell’amministrazione civica.

«Se tutto va bene - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete - giovedì dovremmo aggiudicare i lavori».

La lunga attesa

L’attesa, tra finanziamenti concessi, revocati e poi riassegnati, è stata lunghissima: tredici anni durante i quali i costi di realizzazione dell’opera sono lievitati da 5 milioni 200mila euro a 7 milioni 495mila. Quindici mesi il tempo stimato per il restyling che comprende la manutenzione straordinaria delle infrastrutture e degli impianti esistenti per garantire un’adeguata ospitalità alla flotta peschereccia e a quella da diporto. Il progetto prevede la demolizione dei cavidotti presenti sul ciglio delle banchine, mentre piattaforme galleggianti sostituiranno gli impalcati dei pontili esistenti.

In corso

In attesa di conoscere l’impresa che darà un nuovo volto al porticciolo, tra la banchine è già in corso una piccola rivoluzione. Sul lato destro, all’ingresso dell’area, sta sorgendo quello che è stato ribattezzato il “Villaggio dei pescatori”. «Tredici operatori, che hanno già la licenza per poter vendere il pescato a bordo delle proprie imbarcazioni - spiega il presidente della società Marine Oristanesi, Gianni Salis - hanno chiesto e ottenuto dal Demanio l’autorizzazione a realizzare dei ricoveri attrezzi per rimettere ordine al caos che da sempre ha caratterizzato quello spazio». Le strutture realizzate in legno, hanno tutte caratteristiche simili: colore bianco e profili azzurri.

«In assenza di un Piano regolatore portuale che attendiamo orami da dodici anni - va avanti Salis - abbiamo dato noi indicazioni per creare un’immagine omogenea». Non è l’unica novità. Nell’ultimo anno la società ha portato avanti un riordino radicale tra i natanti, affiancati per dimensioni e posizionati in base alla necessità dello spazio di manovra.

Al completo

Accorgimenti che, assieme alla rinascita del punto ristoro, non sono passati inosservati tra gli appassionati del settore. «Per tutta la stagione siamo già al completo - dice soddisfatto Salis - abbiamo lasciato disponibili solo alcuni posti per il transito». Risultati positivi che trovano riscontro nei numeri del bilancio. «Abbiamo chiuso il 2022 con un attivo di 128mila euro e siamo riusciti a ripianare le perdite pregresse». L’unico neo resta il dragaggio del fondale: l’istruttoria è ancora ferma al Ministero dell’Ambiente.

E così per la borgata marina i prossimi mesi saranno all’insegna dei lavori in corso dopo la svolta nell’altra partita importante: quella per il rifacimento del lungomare che, dopo la bocciatura del ricorso presentato dal Comitato “Salviamo i pini”, dovrebbe partire a breve.

RIPRODUZIONE RISERVATA