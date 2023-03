Grandi manovre in vista del voto 

Massimo Cannas e Mauro Pilia: prove d’intesa. Negli ultimi giorni i contatti tra i due ex sindaci di Tortolì sono stati frequenti: potrebbero gettare le basi per una lista civica. Cannas, unico sindaco a concedere il bis nella cittadina, non ha mai nascosto la volontà di voler animare un gruppo di lavoro ripartendo dai suoi sette sodali, quelli che non lo hanno abbandonato. Pilia, primo cittadino dal 2000 al 2005, si è trincerato dietro il più classico dei “no comment” alla domanda su un suo ipotetico impegno attivo in vista delle amministrative. Per ora si tratta solo di contatti preliminari, nulla di più concreto che possa far pensare a un’alleanza.

Attesa dem

Il Pd s’interroga. Il nuovo direttivo, rappresentato da Filippo Cherchi, non ha ancora preso una posizione definita, benché nelle ultime settimane i dem avrebbero ipotizzato la candidatura di Tiziana Mameli, ex segretaria provinciale del partito, allargando i ragionamenti anche a Francesco Mascia. Ma alla fine non se n’è fatto nulla e il circolo resta aperto a più accordi, con la disponibilità al dialogo in base a programmi e obiettivi. Il ventaglio di opportunità è ampio, sebbene alcune anime cittadine a forte connotazione democratica, esterne alla segreteria, stiano portando avanti colloqui con varie forze politiche e della società civile per una lista trasversale.

Dubbi centrodestra

Il tavolo del centrodestra resiste. Fino a quando non si sa. Se è vero che il terzo incontro di coalizione è per mercoledì è altrettanto chiaro che i legami tra gli esponenti dei partiti non sembrano del tutto solidi. Al tavolo è atteso il debutto di Stefania Vargiu con il suo entourage cittadino. Finora a trattare per il partito di Giorgia Meloni si è seduto Nicola Salis, coordinatore provinciale. La Vargiu, donna di fiducia di Massimo Cannas nel doppio mandato amministrativo, è fuori sede per impegni professionali, anche se ha dichiarato di voler rispettare gli ordini di scuderia. È al lavoro anche Lara Depau, ex numero due del Cannas-bis, che non disdegnerebbe un ruolo da protagonista in una civica slegata dagli stretti vincoli dei partiti.