Grandi manovre in Consiglio 

Continua a mutare la fisionomia del Consiglio comunale; dopo l’uscita dalla lista “Mauro Usai Sindaco” da parte di Federico Melis e Gianna Concu, sfociata nella nascita del gruppo “Iglesias Avanti ” e quella di Simone Pinna (Iglesias Progressista) e Marco Loddo (Pd), unitisi ora fra i banchi con “Progetto Sardegna”, è la volta della minoranza a smuovere le acque e rompere le righe. Valentina Pistis esce dalla lista “Insieme” e passa al gruppo misto.

La decisione

«Una decisione che nasce dall’esigenza di contribuire con proposte e idee concrete al governo della cosa pubblica - spiega Pistis - evitando contrapposizioni sterili e preconcette, il cui unico effetto è quello di sminuire la rappresentanza politica nelle istituzioni. Al di là delle legittime posizioni politiche di ciascuno, ritengo che la tutela dell’interesse generale dei cittadini e il benessere della comunità, costituiscano valori a cui continuare ad ispirare la mia azione politica ed amministrativa». Il capogruppo di “Insieme” Simone Saiu commenta: «Non sono per nulla stupito. Da inizio consigliata ha rinunciato a fare opposizione e già nella scorsa, aveva manifestato un chiaro avvicinamento alla maggioranza». La scelta di Valentina Pistis è un ulteriore ritocco alla fisionomia del consiglio comunale, ma di certo non sarà quello dell’assetto definitivo.

Il caso Pilurzu

Tiene banco anche la vicenda della sostituzione di Alessandro Pilurzu, nei consigliere regionale e presidente del Consiglio in carica. Anche se non si configurano incompatibilità, lo stesso Pilurzu ha però dichiarato fosse doveroso lasciar spazio a qualcun altro. Manterrà l’impegno in Aula nelle vesti di consigliere di maggioranza, ma non da presidente. La sostituzione deve tener conto degli equilibri di una coalizione che in virtù di alcune differenti vedute sui candidati sostenuti durante la campagna elettorale delle Regionali, ha registrato alcuni malumori. Il sindaco Mauro Usai sul tema dichiara: «Si tratta di una dinamica del Consiglio ed è corretto non ci sia una mia presa di posizione». Tra i nomi che circolano ci sono son quelli di Franca Fara (Pd), Carlotta Scema (Pd), Simone Pinna (Progetto Sardegna), Maurizio Cerniglia (Progetto per Iglesias) e Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias).

