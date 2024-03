Grandi manovre dopo le Regionali 

Il Pd ha il vento in poppa. L’urna ha detto che i Dem sono primo partito in un’Ogliastra dove il centrodestra ha avuto più consensi. «In una settimana abbiamo avuto 250 nuovi tesserati. L’anno scorso di questi tempi - ricorda il segretario Dem, Ivan Puddu - erano 120. Puntiamo a raggiungere quota mille entro fine anno». Galvanizzati dal risultato (4.195 voti totali) e dall’elezione di Salvatore Corrias (3.184 preferenze), i Democratici osannano la leadership: «Il numero dei tesserati è sintomo di fiducia e grande speranza per tutti. Vogliamo costruire una rete sul territorio».

Verso il rilancio

C’è invece un partito da ricostruire. È Forza Italia e il suo leader chiama a raccolta i decani. Pietro Pittalis, neo segretario regionale degli azzurri, sa che l’Ogliastra è stata roccaforte azzurra. «Bisogna tornare allo spirito delle origini, ricreare quel clima e quelle condizioni con cui i militanti e la gente si possano riconoscere nel partito». L’obiettivo è pianificare il futuro prendendo spunto dal passato: «In Ogliastra Forza Italia ha espresso anche consiglieri regionali. Occorre continuare in quel cammino, nell’ottica di una costruzione della casa comune dei moderati».

Strategie

Paolo Stochino è un ex di FI. Appena dimesso dalla carica di coordinatore dei Riformatori e non è da escludere un ritorno di fiamma: «C’è bisogno di andare oltre i personalismi. Serve un grande progetto politico all’interno di un’area moderata». In Ogliastra le scorie del risultato elettorale del 25 febbraio sono già polverizzate. «La politica non finisce con un’elezione».

Giorgio Todde ha messo insieme 2.157 voti tra le fila di Fratelli d’Italia. Non è salito sul treno degli eletti in direzione Cagliari. «Sono in un partito forte. Ci attendono nuove sfide, dalle Europee alle amministrative», puntualizza l’ex assessore regionale dei Trasporti. «Voglio continuare a dire la mia sul territorio, anche se non direttamente», aggiunge Piero Cannas che, forte di 2.692 preferenze è il candidato consigliere più votato nell’Isola con l’Udc. Performance che non è bastata per essere eletto. «Darò una mano per le Comunali di Villagrande, comunità che necessita di uno scossone perché vive un momento di stallo nello scenario politico territoriale».

