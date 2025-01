Grandi eventi sportivi  oggi Abodi a Cagliari 

Il primo approccio durante le Atp Finals, a Torino. Regista il numero uno del tennis italiano, Angelo Binaghi. L’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e il ministro dello Sport Andrea Abodi si incontrano a Torino e promettono di rivedersi per parlare di Sardegna, di manifestazioni e di turismo. Detto fatto, sarà il ministro oggi (e domani) a essere ricevuto alla Regione, nella sede dell’assessorato in viale Trieste, incontro riservato di circa un’ora per parlare di grandi eventi, di qualità delle manifestazioni da finanziare e di sinergie fra governo nazionale e regionale. Il ministro arriva alle 11, con Cuccureddu ci saranno ovviamente Binaghi e il presidente del Coni Bruno Perra. Intorno alle 12, dopo un veloce punto con la stampa, il passaggio a Villa Devoto per un faccia a faccia con la presidente Todde sulle grandi opere in calendario, stadio e palazzo dello sport. Con la Regione, il ministro potrebbe sottoscrivere un piano triennale di “collaborazione”, insieme a un protocollo su modalità e regole per il finanziamento delle manifestazioni sportive.

Questa sera, Abodi incontra i presidenti regionali delle federazioni sportive, anche in questo caso saranno presenti Binaghi e Perra. Domani mattina invece, incontro al Comune fra il ministro, il sindaco Zedda e l’assessore allo Sport Macciotta, anche in questo caso i temi sul tavolo saranno lo stadio e il palazzo dello sport. (e.p.)

