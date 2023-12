Grandi eventi, si sblocca il cantiere 

Che sia la volta buona per il completamento dell’Area grandi eventi di Torregrande? Cinque anni dopo la chiusura del primo cantiere (e a distanza di quindici dalla stesura del primo progetto) qualcosa finalmente si muove. Le ruspe hanno acceso i motori e avviato i primi interventi all’interno dello spazio destinato alla sosta dei camper e dove ancora trova “temporaneo” alloggio la comunità rom rimasta senza dimora dopo il rogo divampato nell’ex mattatoio di via Rockefeller. Dei servizi igienici e dello stabile che un tempo ospitava market, bar e pizzeria è rimasto solo un cumulo di macerie.

Il progetto

Dal settore Lavori pubblici del Comune fanno sapere che «le costruzioni, dismesse da tempo, evidenziavano gravi problemi di staticità». In tutto un milione 231mila euro per cancellare dall’elenco delle grandi incompiute l’infrastruttura destinata ad accogliere fino a 8mila spettatori: un milione e 200mila euro stanziati dal Pnrr, 31mila dalla Regione. O almeno per renderla fruibile perché nel progetto esecutivo, approvato dalla Giunta lo scorso giugno, è ben specificato che «le somme a disposizione per il completamento dell’intervento in tutte le sue parti sono largamente insufficienti». Si procede dunque per priorità «rimandando alcune opere all'utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta». Dalla stesura iniziale, ad esempio, è stato stralciato il sistema di videosorveglianza, sono sparite due torri faro e dieci punti luce su palo che saranno installati successivamente, così come a un secondo momento è stata rinviata la sistemazione dello spazio destinato alle tribune mobili sul lato nord.

Gli interventi

I lavori sono stati affidati alla ditta U.C. Ambiente srl Unipersonale che ha presentato un’offerta di 724mila euro, con un ribasso sull’importo a base di gara del 26,13 per cento. L’intervento da una parte prevede il completamento dell’impiantistica e del parcheggio, la realizzazione della nuova recinzione, la sistemazione di aiuole perimetrali con alberature e macchia mediterranea e la creazione di due percorsi pedonali: uno sul lato ovest, lungo la strada provinciale per Cabras, l’altro collegherà l’Area grandi eventi alla strada provinciale per Oristano. Bisognerà investire per ripristinare ciò che il tempo e la mano di qualche teppista hanno danneggiato. I fabbricati di servizio che trovano spazio nei 17mila metri di estensione dell’area «presentano - si legge nella relazione tecnica - pesanti problematiche di muffe sugli intonaci interni ed esterni, oltre a leggeri danni dovuti ad azioni vandaliche compiute negli anni in cui i locali sono rimasti incustoditi». Data prevista di ultimazione dei lavori: 11 maggio 2024. La prossima estate potrebbe essere quella del primo “grande evento” nella borgata marina di Torregrande.